El gobierno de la ciudad de Semarang está construyendo una casa de la brigada de bomberos en Candisari

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang reconstruirá la casa propiedad de la difunta familia Siti Khotimah, que es víctima de incendio en el área RT 08 RW 02 o Candi Village, District Candisari, Semarang.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, Central Java, dijo el martes que había un nuevo programa de construcción de viviendas a través de la oficina de viviendas y asentamientos de Semarang City (Disperkim).

Esto se transfirió al visitar el lugar del incendio y conoció a la familia que se quedó atrás para transferir una participación profunda, así como ayuda.

En el incidente del incendio que tuvo lugar el sábado (9/13), un propietario, a saber, Siti Khotimah (66), sufrió daños y el edificio de la casa sufrió daños graves.

Además del nuevo programa Home, dijo, su grupo también buscará apoyo adicional de diferentes partes.

«Tenemos un programa para construir una casa, más tarde a la vista del programa. Pero debido a que el dinero ciertamente no es suficiente, tratamos de ayudar a amigos, de Baznas, PMI y cimientos. Esperemos que las circunstancias familiares puedan ser normales nuevamente», dijo.

En el lugar, el alcalde de Semarang evaluó los restos de los escombros ardientes de la casa y aseguró que la ayuda de emergencia se canalizara de inmediato.

A través del servicio social, el Ayuntamiento de Semarang ha difundido la ayuda en forma de comida, ropa adecuada, mantas, colchones y equipos escolares en las familias que quedan.

Agustina no solo proporcionó la gestión posterior al incendio, también recordó la importancia de la conciencia de los desastres de incendios.

«La quema son muy vulnerables al desempeño, principalmente como resultado del cortocircuito eléctrico o la actividad con el fuego izquierdo.

El jefe de la ciudad de Semarang, Disperkim Yudi Wibowo, dijo que la casa de la víctima sería despertada nuevamente por un nuevo programa de construcción de viviendas debido a daños graves.

«El valor de la ayuda es Rp. 40 millones, y el material que hemos enviado para que pueda manejarse de inmediato, especialmente porque comenzó la temporada de lluvias», dijo.

Con la sinergia de servicio cruzado y el apoyo de varias partes, el gobierno de la ciudad de Semarang se dedica a garantizar que las familias de las víctimas hayan recibido ayuda completa.

Mientras tanto, May Nur Hidayati, como hijo de la víctima, expresó su gratitud a la ciudad de Semarang City por su atención y ayuda.

«Estoy muy agradecido de que el alcalde se haya tomado el tiempo de visitar nuestra ubicación. Espero que podamos hacerlo subir De este incidente y la casa se puede reparar de inmediato. Por el momento, vivimos en tu casa «, dijo.

