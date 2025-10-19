El gobierno de la ciudad de Semarang está aumentando el número de eventos artísticos.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang aumentará el número de eventos artísticos y culturales el próximo año para preservar los valores de la sabiduría local y fomentar el crecimiento y la recuperación de la economía de la comunidad.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dio el domingo el ejemplo de un concurso para colorear abanicos y paraguas en Semarang que se llevará a cabo periódicamente.

«Solicito al Ministerio de Cultura y Turismo que el concurso se pueda realizar periódicamente la próxima vez. Tal vez de cada subdistrito para organizarlo en el mismo mes», dijo.

Por eso, dijo, habrá una especie de festival general en cada subdistrito, donde se exhibirán sus creaciones a partir del trabajo de los miembros de la comunidad.

Lo dio a conocer después de concluir el Concurso de pintura de abanicos y paraguas 2025 en el centro comercial Up Town Semarang organizado por la Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Semarang.

Él cree que estos eventos creativos no sólo revitalizarán la comunidad sino que también tendrán un impacto positivo en la economía local.

Según él, el crecimiento económico de la ciudad de Semarang ha aumentado rápidamente y se espera alcanzar casi el 8 por ciento a finales de año, por lo que estas actividades orientadas a la comunidad pueden convertirse en un apoyo importante.

«Si comienzas a exhibir tu trabajo (hay competencia a nivel de subdistrito), los residentes automáticamente también limpiarán. La economía allí comenzará a moverse, desde las mipymes y demás, porque hay una multitud», dijo.

Mientras tanto, el coordinador organizador del Concurso de Pintura de Abanico y Paraguas 2025, Teo Ruddy, explicó que el evento fue iniciado por el Gobierno de la ciudad de Semarang a través del Departamento de Turismo y Cultura.

«Porque estos fanáticos y estatuas pueden hacer crecer la economía creativa y también el ‘valor’ del turismo y las aldeas turísticas en la ciudad de Semarang en el futuro», dijo.

Dijo que el número total de participantes en el concurso fue de 400 personas, divididas en 200 participantes en el concurso de pintura de abanicos y 200 participantes en el concurso de pintura de paraguas de diferentes categorías de edad.

«Los participantes están muy entusiasmados. No hay límite de edad y es ‘gratis’. En cuanto al equipo de pintura y colorantes, ellos traen los suyos, pero para el lienzo, los paraguas y los abanicos los proporciona el gobierno de la ciudad», dijo.

El tema del concurso de pintura de abanicos y paraguas fue «Warak Ngendog», un ícono de la ciudad de Semarang, un animal mitológico de diferentes culturas.

“La evaluación (ganador, ed.) es, por supuesto, la originalidad, luego la limpieza y la idoneidad del tema que incluye el destino turístico de la ciudad de Semarang y también la mitología de la ciudad de Semarang, Warak Ngendog”, concluyó.

Esta noticia fue publicada en Antaranews.com con el título: El gobierno de la ciudad de Semarang está aumentando el número de eventos artísticos para estimular el crecimiento económico.