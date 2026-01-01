El gobierno de la ciudad de Semarang da la bienvenida al nuevo año con oraciones interreligiosas conjuntas

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang llevó a cabo una oración interreligiosa conjunta para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, que se llevó a cabo en la Plaza Simpanglima en Semarang el miércoles por la noche (31/12/2025).

La actividad, a la que asistieron miles de residentes de la ciudad de Semarang, también se combinó con la recaudación de fondos humanitarios para las víctimas de desastres naturales.

El vicealcalde de Semarang, Iswar Aminuddin, dijo que la unión en oración al final del año refleja los fuertes valores de tolerancia y hermandad en la ciudad de Semarang.

Según él, las diferencias religiosas no son un obstáculo para fortalecerse mutuamente en situaciones humanitarias.

Explicó que la oración interreligiosa fue también un espacio de reflexión para agradecer los logros de la ciudad de Semarang en 2025.

«Debe mantenerse el espíritu de cooperación mutua para que la carga de los hermanos y hermanas afectados por desastres naturales pueda aliviarse en cierta medida con una mano amiga sincera», dijo.

El gobierno de la ciudad de Semarang, continuó, también continúa fortaleciendo los programas de seguridad social y la asistencia humanitaria para que ningún residente se sienta solo cuando enfrente dificultades.

Por ello, invitó a todas las personas a iniciar el Año Nuevo para promover el optimismo y la unidad.

«Entremos en 2026 con un nuevo optimismo para construir una Semarang que sea aún más grande y más inclusiva para todos. Que reine entre nosotros un espíritu de armonía», dijo.