El gobierno de la ciudad de Semarang aún no tiene un inventario de pérdida de daño como resultado de la acción masiva

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang aún no tiene pérdida de daño para una serie de instalaciones públicas en el inventario de la ciudad de Semarang como resultado de los disturbios que tuvieron lugar hace unos días.

«Los datos que tenemos aún no están dañados», dijo Semarang al alcalde Iswar Aminuddin, después de asistir a una oración conjunta en la Gran Mezquita Semarang el lunes.

Lo que está claro, se aseguró de que la Organización Regional del Dispositivo (OPD) repare el daño a las instalaciones públicas.

«Alhamdulillah, amigos de dispositivos regionales y, de hecho, eso ya es un hábito SOP, cada vez que hay un evento, debe haber pequeños daños. Lo reparamos de inmediato», dijo.

También se aseguró de que los servicios públicos continuaran funcionando bien, desde el nivel del Consejo de la Ciudad hasta los niveles inferiores.

«(Servicios) del subdistrito, Kelurahan, todo va de acuerdo con él, no hay nada que reduzca», dijo.

Dado que varias regiones implementan un sistema de trabajo en todas partes (WFA), dijo que el impacto de los disturbios, no fue una aplicación de WFA en el alcance del Ayuntamiento de Semarang.

Con respecto al Ayuntamiento abandonado del vehículo, confirmó que el dispositivo civil del estado (ASN) fue alentado a no traer vehículos privados.

«Lo solitario no se debe a la persona que no existe. Todo está en la oficina. El vehículo, puede haber algunos que porque se sienten asustados, para que luego usen el transporte público», dijo.

Anteriormente, los disturbios tuvieron lugar después de una manifestación en varias regiones, incluso en el centro de Java, como en la ciudad de Pekalongan, Tegal City, Surakarta City y Semarang City, 29-30 de agosto de 2025.

De hecho, las masas habían dañado y quemado edificios de instalaciones públicas e instalaciones de servicio público, como el edificio DPRD de Pekalongan City, junto con vehículos, tanto automóviles como motocicletas.

En Semarang, las masas quemaron un puesto y tres autos estacionados en el Jardín DPR de Java Central y dañaron varias instalaciones públicas.