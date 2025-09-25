El gobierno de la ciudad de Semarang apeló a los residentes, alerta sobre el potencial del incendio

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Semarang, Central Java, hizo un llamamiento al público para que conozca el potencial de los incendios, como los cortocircuitos eléctricos, que recientemente estaban en línea.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang el miércoles, dijo que últimamente los incendios que tuvieron lugar a menudo fueron causados ​​por un cortocircuito eléctrico.

Esto se transfirió cuando evaluó la ubicación del incendio que tuvo lugar en dos regiones, a saber, Sendangguwo y Palebon.

Hace algún tiempo también tuvo lugar un incendio en un asentamiento densamente poblado en el área de Jombblang Percbalan el sábado (9/13) y resultó en una muerte.

Incluso la tragedia del fuego que tuvo lugar en Jalan Pesanggrahan Raya, Mlatibaru, el viernes (7/25) Cinco personas asesinadas en una familia.

Con respecto a la causa del incendio en Sendangguwo y Palebon, Agustina dijo que la policía todavía estaba investigando hasta ahora.

Espera que la causa se encuentre pronto, para que la prevención y la educación puedan llevarse a la comunidad.

«Esperemos que encuentre la causa rápidamente. La más común es el enchufe eléctrico. Por lo tanto, apelamos a los residentes que tengan cuidado con las instalaciones eléctricas en el hogar», dijo.

Durante la visita, expresó su agradecimiento a varias partes que rápidamente se movieron cuando se trataba de fuego.

«Solo quiero saludar a los residentes afectados y asegurarme de que llamen la atención. Los amigos de Damkar, la oficina de trabajos públicos, BPBD (Oficina Regional de Gestión de Desastres) llegaron a la ubicación», dijo.

«La ayuda de la comunidad también es extraordinaria, estoy muy agradecido de ver el alto espíritu de cooperación mutua aquí», continuó.

Además, Agustina declaró que la ciudad de Semarang City había utilizado varias agencias relacionadas para realizar un procesamiento adicional.

El Ministerio de Comunicación e Información y Control del área afectada del Departamento de Medio Ambiente (DLH) y otras organizaciones de equipos regionales (OPD) han tomado algunas medidas directas, como la instalación de CCTV por el Ministerio de Comunicación e Información y Control del Área afectada.

«Clasificaremos esta área afectada. Si está limpio, puede funcionar como un espacio público. Esta es también una forma de evitar que los residentes del exterior a menudo estén llenos aquí», dijo.