El gobierno de la ciudad de Semarang aclaró la manifestación pacífica en el Hospital Regional de Wongsonegoro.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang ha aclarado que la manifestación pacífica que tiene lugar en el Hospital KRMT Wongsonegoro (RSWN) de Semarang no está directamente relacionada con la gestión ni con el gobierno regional.

El director jefe interino de RSWN, Mochamad Abdul Hakam, en Semarang, explicó el lunes que la acción era un asunto interno entre dos socios privados involucrados en los trabajos de construcción del edificio hospitalario de 12 pisos, fase 3.

El proyecto de construcción fue realizado por el contratista principal PT Wahyu Prima, sobre la base de la carta de acuerdo de trabajo número 027.2/490/A/2025 del 9 de julio de 2025.

«El Hospital Regional Wongsonegoro tiene un contrato oficial con PT. Wahyu Prima. La parte que lleva a cabo la acción, a saber, PT. Anugrah Mandiri Teknik, no tiene ninguna relación contractual directa con el hospital», dijo.

La manifestación pacífica, que duró aproximadamente una hora, exigió el pago por el trabajo de Plomería Mecánica Eléctrica (MEP) supuestamente realizado por PT Anugrah Mandiri Teknik.

La seguridad estuvo a cargo de elementos de la policía de Tembalang y Koramil, así como de la ciudad de Kesbangpol en Semarang, para que las actividades pudieran llevarse a cabo de manera ordenada.

Tras la acción, se llevó a cabo una mediación entre las dos partes en el Salón Tembalang Koramil, facilitada por las fuerzas de seguridad.

“Durante la mediación se acordó calcular conjuntamente la cantidad de trabajo que se ha puesto en campo”, afirma.

El cómputo se realizará del 23 al 24 de octubre de 2025 en las primeras horas de la mañana, participando representantes de cada partido.

Además, enfatizó que RSWN Semaranh había pedido al contratista principal que resolviera el problema de manera profesional sin interrumpir los servicios públicos en el hospital.

«Esperamos que el público entienda que este asunto es puramente entre dos entidades comerciales. Ni el gobierno de la ciudad ni el Hospital Regional de Wongsonegoro tienen ningún control sobre la relación de trabajo entre los dos», dijo.

Hakam hizo un llamamiento a todas las partes para que mantengan una atmósfera favorable y no difundan información que pueda dar lugar a malentendidos entre el público.

«La atención médica en el Hospital Wongsonegoro seguirá funcionando con normalidad y el gobierno de la ciudad seguirá garantizando que todas las actividades de desarrollo se lleven a cabo de acuerdo con las normas», concluyó.

