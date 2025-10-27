El gobierno de la ciudad de Pekalongan y el DPRD fortalecen la democracia pacífica para los estudiantes

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, junto con el Consejo Representativo Popular Regional local, está comprometido a fortalecer la comprensión de la democracia educada y pacífica entre la generación más joven.

El vicealcalde de Pekalongan, Balgis Diab, dijo el lunes que esta actividad educativa era una forma de verdadera sinergia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para inculcar valores democráticos desde una edad temprana a los estudiantes como la próxima generación del país.

“Invitamos a los estudiantes a comprender la importancia de expresar sus aspiraciones de manera ética, responsable y sin violencia”, dijo.

Apreció la iniciativa del DPRD, que ha facilitado el espacio de participación pública para que los estudiantes aprendan a ser democráticos de manera educada y ética, y también formó una conciencia política saludable para prevenir el aumento del comportamiento anarquista.

La democracia, dijo, no se trata sólo de libertad de expresión, sino también de responsabilidad y ética al expresar opiniones.

Dijo que su partido estaba tratando de alentar a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio que pudieran difundir el espíritu de paz en su entorno.

«Si hay cosas que queréis transmitir, estamos dispuestos a ayudar y proporcionar el canal adecuado para las ambiciones. Si hay problemas, si Dios quiere, encontraremos la mejor solución», afirmó.

El presidente del DPRD de la ciudad de Pekalongan, Azmi Basyir, destacó que esta actividad educativa formaba parte de un esfuerzo por restablecer la confianza y las relaciones armoniosas entre los estudiantes, el gobierno y las fuerzas del orden.

«Este es uno de nuestros pasos concretos junto con Forkompinda para brindar educación directa a los estudiantes sobre cómo expresar opiniones sin ser anarquistas. Queremos que comprendan mejor la ética de la democracia, practiquen los valores de Pancasila y mantengan la paz», dijo.