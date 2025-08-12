El gobierno de la ciudad de Pekalongan-Tni/Polri lleva a cabo el potencial potencial de garganta

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Java central, junto con Kodim 0710/Pekalongan y Polri, realizó respeto al personal y la provisión de instalaciones e infraestructura en un intento de lidiar con posibles desastres.

El alcalde de Pekalongan Verzan Arslan Djunaid en Pekalongan dijo el martes que era potencial para un desastre que era inundación y robos, sino también incendios que a menudo ocurren en áreas densamente pobladas.

«Verificamos la voluntad del equipo en sus respectivas oficinas, incluida la necesidad de más y el rejuvenecimiento de botes de goma para alcanzar callejones estrechos durante un desastre», dijo.

Recordó que, aunque el potencial de Rob que se reduce actualmente en comparación con unos años antes, la comunidad también debe verse.

El jefe de la implementación diaria de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de la Ciudad de Pekalongan, Aprilyanto Dwi Purnomo, aseguró que su partido hubiera hecho varios preparativos, tanto en términos de personal como de equipo.

«Sí, la voluntad voluntaria de la rampa, incluidas las flotas de vehículos operativos, las embarcaciones de goma, las cocinas de campo, los servicios de salud, la logística y otros equipos técnicos», dijo.

Según él, la meteorología, la climatología y la agencia geofísica han instruido el discurso de desastre para que deba hacer preparación.

«Del mismo modo, instamos al público a mantener la limpieza del medio ambiente, principalmente limpiando rutinariamente las canaletas y las vías fluviales, de modo que la lluvia no cause ninguna inundación. Además, nuestra comunidad es consciente de la amenaza de árboles caídos e información con respecto al clima extremo», dijo.

El comandante de Kodim 0710/Pekalongan, el coronel Coronel Arm Ihalauw Garry Herlambang, dijo que la situación actual es una señal de la inundación potencial que debe esperarse temprano.

«El potencial que esperamos actualmente es una inundación. Nos hemos preparado para manejar pasos», dijo.

