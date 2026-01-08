El gobierno de la ciudad de Pekalongan, junto con el Comando del Distrito Militar, está acelerando la respuesta a las inundaciones provocadas por la ruptura del dique del río.

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, junto con el Comando del Distrito Militar 0710/Pekalongan y los residentes, están acelerando el manejo de las inundaciones que azotaron la zona residencial de Pabean en Padukuhan Kraton debido a la ruptura del terraplén del río Bremi el miércoles.

El alcalde de Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, dijo el miércoles que su partido garantizará que la respuesta al desastre se lleve a cabo de manera rápida, integrada y sostenible para la seguridad y comodidad de los residentes afectados.

«Gracias a Dios, los residentes son extraordinarios. Están dispuestos a no ir a trabajar para ayudar con el manejo. Si sólo dependen del gobierno de la ciudad, BPBD, TNI, Polri, por supuesto que no será óptimo», dijo.

Según él, con la preparación material de la comunidad y el espíritu de cooperación mutua, el cierre de emergencia del terraplén roto podrá completarse esta noche.

Sin embargo, dijo que mejorar el terraplén todavía llevará entre tres y cuatro días ya que la corriente del río sigue siendo bastante fuerte.

Dijo que los residentes afectados por las inundaciones fueron ubicados en la escuela primaria Pabean y en el salón de oración local.

«Estamos asegurando la disponibilidad de logística, alimentación y servicios sanitarios para los refugiados. Estimamos que el número de refugiados aumentará por la noche, ya que muchos residentes están cansados ​​después de los servicios comunitarios y el estado de las casas aún no es habitable», dijo.

Budi Suheryanto, jefe de la oficina regional de gestión de desastres de la ciudad de Pekalongan, dijo que maremotos y lluvias bastante fuertes cayeron sobre el área, causando que el terraplén de 27 metros de largo en el río Bremi se rompiera e inundara el área aduanera de Padukuhan Kraton con 40 a 60 centímetros.

Al menos 315 viviendas se inundaron, lo que desplazó a 42 residentes, incluidas 25 personas en Al Mujahidin Mushalla y 17 personas en la escuela primaria Pabean.

«Para evitar inundaciones, construimos un terraplén de emergencia, instalando sacos de arena ya preparados, madera para dagas, chirriadores de sasak y lonas para tapar las goteras en el terraplén», dijo.

Lea también: El gobierno de la ciudad de Pekalongan dijo que los precios de las cebollas y los pimientos cayeron a principios de año.