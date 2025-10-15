El gobierno de la ciudad de Pekalongan ha designado 19 objetos como patrimonio cultural

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, ha designado 19 de 100 objetos como sitios de patrimonio cultural, la mayoría de los cuales están ubicados en el área de Jalan Jetayu.

El jefe del Departamento de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la ciudad de Pekalongan, Sabaryo Pramono en Pekalongan, dijo el miércoles que el proceso de identificación del patrimonio cultural ha pasado por un proceso largo y mensurable.

«El proceso no se lleva a cabo de inmediato, sino que pasa por fases largas y mensurables. Este proceso involucra varios elementos que van desde encuestas de campo, estudios en profundidad hasta la verificación por parte de un equipo de expertos culturales de los niveles municipal, provincial y central», dijo.

Según él, en esta fase del proceso de investigación se identificarán edificios u objetos que sean considerados patrimonio o patrimonio cultural.

Posteriormente, dijo, se realizó una encuesta con los equipos culturales regionales y provinciales y representantes de los ministerios dependientes de la Secretaría de Cultura.

«Los resultados del estudio y la identificación muestran que hay aproximadamente 100 objetos que se consideran que cumplen los criterios iniciales para ser considerados patrimonio cultural. Sin embargo, sólo unos pocos han superado con éxito todas las etapas de verificación y designación oficial», dijo.

Algunos de los objetos designados como sitios de patrimonio cultural incluyen la Oficina del Residente de Pekalongan, los edificios SMP Negeri 1 y 13 de la ciudad de Pekalongan, así como estatuas en el Museo Batik y bóvedas antiguas.

Dijo que la designación de patrimonio cultural no sólo se limita al reconocimiento administrativo, sino que también va seguida de una política de protección y conservación.

El gobierno de la ciudad, dijo, está comprometido a preservar la autenticidad de la forma, la arquitectura del edificio y el valor histórico atribuido al objeto.

«Los edificios designados como patrimonio cultural no deben cambiar de forma. Su originalidad debe preservarse como parte de los esfuerzos para preservar el patrimonio cultural. La preservación del patrimonio cultural no es sólo para conmemorar el pasado, sino también como un medio de aprendizaje y orgullo para las generaciones presentes y futuras», dijo.

