El gobierno de la ciudad de Pekalongan garantiza que los fertilizantes subsidiados sean seguros para la temporada de siembra

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, se compromete a mantener la disponibilidad de fertilizantes subsidiados según la cuota, para que todos los agricultores puedan comenzar la temporada de siembra sin problemas y sin escasez de fertilizantes para plantas.

La jefa del Servicio de Agricultura y Alimentación de la ciudad de Pekalongan, Lili Sulistyawati, en Pekalongan, dijo el domingo que el sistema de distribución de fertilizantes subsidiados ahora se está volviendo más estricto y transparente ya que utiliza un sistema electrónico basado en un plan electrónico final de requisitos grupales (e-RDKK).

«Con este sistema, cada agricultor que recibe fertilizante subsidiado queda registrado según su nombre y dirección y necesita fertilizante dependiendo del tamaño de su tierra», dijo.

Hizo un llamamiento a los agricultores para que solo compren fertilizantes subsidiados en todos los quioscos oficiales de fertilizantes completos (KPL) previa presentación de su documento de identidad y su tarjeta de agricultor.

«Instamos a los agricultores a no comprar fuera de los canales oficiales para no sufrir pérdidas», afirmó.

El presidente del Consejo de Liderazgo Regional de Agricultores Independientes de la ciudad de Pekalongan, Mungki Retnosari, expresó su gratitud y aprecio al presidente Prabowo Subianto por las medidas concretas adoptadas por el gobierno para ayudar a aliviar la carga de los agricultores.

Según él, la reducción del precio de los fertilizantes subsidiados no sólo es una buena noticia, sino también una prueba clara del compromiso del gobierno con el bienestar y la independencia de los agricultores indonesios.

«Una reducción del 20 por ciento en los precios de los fertilizantes subsidiados es ciertamente de gran importancia para los agricultores, especialmente en medio de la fluctuación de los precios de los productos agrícolas y los costos de producción, que han sido bastante altos», dijo.

El precio de los fertilizantes subsidiados que se han reducido, como la urea, que antes era de 2.250 IDR por kilogramo, ahora se ha convertido en 1.800 IDR por kilogramo o 112.500 IDR por bolsa (envase de 50 kilogramos), ahora bajado a 90.000 IDR por bolsa (envase de 50 kilogramos), el fertilizante NPK, originalmente 2.300 IDR por kilogramo, es 1.840 IDR por kilogramo. kilogramo, fertilizante ZA 68.000 IDR por saco (paquete de 50 kilogramos) y orgánico 25.600 por saco (40 kg).

