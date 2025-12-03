El gobierno de la ciudad de Pekalongan garantiza que los empleados de SPPG estén registrados en BPJS Empleo

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, se asegura de que todos los empleados de la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) para el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) estén registrados como participantes en la Agencia Administradora de la Seguridad Social del Empleo (BPJS).

El alcalde de Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, dijo el miércoles que aunque el mecanismo operativo del SPPG para el programa MBG no es a través del gobierno regional, todos los trabajadores allí están registrados en BPJS Empleo.

«De hecho, el mecanismo no es a través del gobierno de la ciudad, pero todo está cubierto. Esto requiere mucho trabajo, especialmente porque el programa SPPG MBG comienza de inmediato», dijo.

Espera que en el futuro una protección similar pueda llegar también a los miembros de la Cooperativa Rojiblanca y de las Escuelas Populares que está preparando el gobierno regional.

«Esperemos que esto también incluya a la cooperativa Rojo-Blanco, más adelante prepararemos la Escuela Popular. Ojalá todo esté cubierto», dijo.

La jefa de la sucursal de Empleo de BPJS en Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, dijo que el sector de trabajadores no asalariados (BPU) todavía tiene la cobertura más baja, especialmente los trabajadores vulnerables como pescadores, agricultores y otros.

Sin embargo, dijo que es seguro que todos los empleados del programa SPPG MBG estarán protegidos.

«De hecho estamos trabajando con la Agencia Nacional de Nutrición para el SPPG. Por eso es obligatorio que cuando estén operativos, estén protegidos», dijo.

Widhi reveló que el riesgo de accidentes laborales entre los voluntarios del SPPG y MBG es bastante alto.

«El riesgo es bastante alto, sí. En varios casos recientes se han producido varios accidentes laborales que involucraron a amigos del SPPG y a voluntarios», afirmó.

Lea también: El gobierno de la ciudad de Pekalongan se compromete a fortalecer la economía popular durante el Festival BTK y la Semana Nusantara Batik