Pekalongan, Java Central (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan (Pemkot), Java Central, acordó colaborar con el inversor malasio Elenergy Capital Sdn Bhd en la inversión y construcción de instalaciones de procesamiento de conversión de residuos en energía (lástima por el esfuerzo).

El alcalde de Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, en Pekalongan, Java Central, dijo el lunes que su partido acogió con agrado la cooperación en los esfuerzos para superar la crisis de los residuos.

«Gracias a Dios, los inversores malayos toman en serio la inversión. Todo lo que queda es el compromiso conjunto de las cuatro regiones para identificar el país adecuado y dar seguimiento a esta cooperación», afirmó.

Según él, esta colaboración es un paso estratégico para que el gobierno de la ciudad supere los desafíos de la gestión de residuos y al mismo tiempo apoye la transición hacia una energía limpia y sostenible.

Este proyecto de procesamiento de residuos en energía, dijo, involucrará a cuatro regiones, a saber, la ciudad de Pekalongan, Pekalongan Regency, Batang Regency y Pemalang Regency.

«Estas cuatro regiones cooperarán en el suministro de tierras y la gestión de instalaciones», dijo.

Afzan enfatizó que el problema de los desechos es ahora un problema urgente, especialmente en áreas urbanas con terreno limitado.

“Puede que todavía sea grande en el área del distrito, pero en nuestra área el impacto ya es palpable debido a la presencia de la tecnología. lástima por el esfuerzo «Es de esperar que el problema de los residuos pueda resolverse y al mismo tiempo producirse energía útil», afirmó.

Dijo que la ubicación planificada para la construcción de esta instalación de procesamiento de residuos en energía estará ubicada en Batang Regency o Pekalongan Regency, ya que el terreno requerido es de aproximadamente 10 hectáreas.

«Esperamos que este proyecto se convierta en un modelo de cooperación regional interregional en la gestión de residuos», dijo.