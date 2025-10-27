El gobierno de la ciudad de Pekalongan está revisando el documento de planificación estratégica para ciudades inteligentes.

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, está revisando el documento de planificación estratégica para ciudades inteligentes (plan maestro de ciudades inteligentes) en consonancia con los cambios en la estructura del gobierno regional y la evolución de las cuestiones estratégicas de la sociedad.

El vicealcalde de Pekalongan, Balgis Diab, dijo el domingo que el concepto de ciudad inteligente no es sólo la aplicación de la tecnología digital, sino también la forma en que se construyen las ciudades con un enfoque inteligente y sostenible.

«Esta ciudad inteligente combina todos los aspectos, desde el medio ambiente, la economía, la educación hasta la tecnología, que están integrados en un sistema inteligente que permite a la sociedad convertirse en personas inteligentes», dijo.

Según él, este cambio también se basa en dos cosas importantes, a saber, la visión y misión del Plan Regional de Desarrollo a Mediano Plazo (RPJMD) y las necesidades reales de la comunidad.

«Esperamos que este plan maestro revisado pueda adaptarse a las condiciones actuales y los desafíos de desarrollo en la región», dijo.

El jefe del Departamento de Información y Comunicaciones de la ciudad de Pekalongan, Arif Karyadi, explicó que la revisión del plan maestro se llevó a cabo con un enfoque más integral y no se centró únicamente en la digitalización.

En cuanto a la revisión del plan maestro, dijo, lo primero que hay que hacer es adaptarse al documento del RPJMD, seguido de programas o planes que aún sean relevantes del plan maestro anterior.

“Además, también recibimos aportes de académicos y nos referimos a las políticas urbanas nacionales”, dijo.

Arif Karyadi dijo que el enfoque de ciudad inteligente que se está implementando en esta área se centra no solo en el enfoque inteligente en el sentido digital sino también en el enfoque inteligente en el sentido no digital, por lo que este enfoque de ciudad inteligente es un enfoque holístico.

«El equipo de redacción llevará a cabo el proceso de finalización del documento del plan maestro revisado. Los resultados se utilizarán como referencia en la elaboración de un plan de acción para implementar la ciudad inteligente», dijo.