El gobierno de la ciudad de Pekalongan está intensificando la educación sobre la gestión independiente de residuos.

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, está intensificando la educación sobre la gestión de residuos basada en la comunidad en medio de las emergencias de residuos en curso en la zona.

El jefe del Departamento de Limpieza y Gestión de Residuos del Servicio Ambiental de la ciudad de Pekalongan, Adi Setiawan, dijo que su partido continúa intensificando la divulgación en un esfuerzo por fortalecer la conciencia pública para asumir la responsabilidad de la gestión de residuos.

«El gobierno no puede trabajar solo. Seguimos fomentando la participación ciudadana para que la gestión de residuos se pueda realizar de manera efectiva a nivel de subdistrito y RT/RW», dijo.

Destacó la importancia de la independencia de los ciudadanos en la gestión de los residuos domésticos para crear un medio ambiente saludable.

El gobierno de la ciudad, dijo, seguirá fomentando el establecimiento de bancos de residuos en las comunidades locales para que los residentes puedan recibir asistencia con instalaciones como casas de botellas y sacos a granel.

«Nos enfrentamos a una emergencia porque el TPA de Degayu está sobrecargado. Por lo tanto, los residentes deben comenzar a clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos y utilizar bancos de basura para reducir la cantidad de desechos arrojados al TPA», dijo.

Nur Hadi, miembro del DPRD de la ciudad de Pekalongan, dijo que, con base en el Decreto del Ministro de Medio Ambiente Número 742 de 2025, el sitio de disposición final de Degayu se cerrará el 30 de noviembre de 2025 como seguimiento de las sanciones administrativas por el sistema de vertedero a cielo abierto.

«La ciudad de Pekalongan ha alcanzado ahora el estado de emergencia de residuos. Por lo tanto, debemos preparar un sistema de gestión de emergencias en los hogares con la cooperación de la comunidad», dijo.

