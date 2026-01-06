El gobierno de la ciudad de Pekalongan dijo que a principios de año los precios de las cebollas y los pimientos cayeron

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, ha declarado que los precios de las cebollas y los pimientos disminuirán gradualmente a principios de 2026, en línea con la oferta normal de estos dos productos básicos en el mercado.

El jefe del Servicio de Comercio, Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de Pekalongan, Supriono en Pekalongan, dijo el martes que la caída de los precios de la pimienta y la chalota se debió a la abundante oferta de estos productos desde el área del centro de producción de Brebes Regency y a condiciones climáticas más favorables.

«El suministro es relativamente fluido y la distribución no está experimentando ningún problema, por lo que los precios pueden controlarse mejor. Continuaremos monitoreando para mantener la estabilidad de precios y la disponibilidad de productos de primera necesidad en el mercado», dijo.

El precio de la pimienta de cayena roja, originalmente de 68.500 IDR por kilogramo, cayó a 50.000 IDR por kilogramo, el del chile rizado originalmente de 52.000 IDR por kilogramo a 40.000 IDR por kilogramo, y los chalotes, originalmente de 43.500 IDR por kilogramo, cayeron a 36.000 IDR por kilogramo.

Los precios de algunos productos de primera necesidad también han fluctuado y están razonablemente bajo control, como el azúcar granulada, de 16.500 IDR por kilogramo, y la carne de vacuno, que originalmente costaba de 121.500 IDR por kilogramo, a 120.000 IDR por kilogramo.

Él, acompañado por la jefa de Comercio, Fitria Yuliani Kartika, dijo que esta situación de los precios era el resultado del seguimiento rutinario de la evolución de los precios de las necesidades básicas a nivel del mercado.

«En general, los precios de los productos básicos están bastante bajo control a principios de 2026. De hecho, varios productos hortícolas han experimentado caídas bastante significativas en comparación con diciembre de 2025», dijo.

Según los datos, el precio del arroz mediano sigue estable en 13.500 IDR por kilogramo, el precio del arroz premium en 14.900 IDR por kilogramo y el aceite a granel se mantiene en 18.000 IDR por litro.

Luego, para el aceite de cocina premium, se observó que el aumento fue de 20.500 rupias por litro a 21.000 rupias por litro, los huevos de gallina aumentaron de 28.500 rupias por kilogramo a 29.000 rupias por kilogramo, y los pollos de engorde aumentaron de 39.000 rupias por kilogramo a 40.000 por kilogramo.

