El gobierno de la ciudad de Pekalongan controlará periódicamente los precios y los suministros estratégicos de alimentos para finales de 2025.

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, monitorea periódicamente la disponibilidad y los precios de alimentos estratégicos en varios mercados tradicionales y minoristas modernos para que puedan satisfacer las necesidades de la comunidad para fines de 2025.

La jefa del Servicio de Agricultura y Alimentación de la ciudad de Pekalongan, Lili Sulistyawati, en Pekalongan, dijo el martes que los resultados del seguimiento se utilizarían como material para la formulación de políticas destinadas a reducir la inflación regional potencial.

«Continuaremos trabajando con el grupo de trabajo alimentario y la policía para garantizar un seguimiento óptimo de la distribución de arroz y otros productos básicos y satisfacer las necesidades de la comunidad», dijo.

Según él, según el seguimiento, el suministro de productos alimenticios es bastante estable y no hay violaciones de los precios minoristas más altos fijados por el gobierno.

También pidió a los comerciantes que no acaparen materias primas, ya que esto va en contra de las normas y podría dar lugar a sanciones.

«Por lo tanto, continuamos aumentando las medidas de cooperación para garantizar que las políticas de control de precios y suministro de alimentos a nivel regional sean efectivas y seguras», dijo.

Esta rutina de seguimiento con el grupo de trabajo sobre alimentos, dijo, ayudará a mantener el equilibrio del mercado y garantizará que los precios de los productos vendidos por los comerciantes al público sean de buena calidad y a precios razonables.

Un comerciante de alimentos básicos en el mercado Grogolan Asih dijo que los precios de alimentos como arroz, azúcar y aceite de cocina aún se mantenían estables ya que los suministros eran suficientes.

«Esperamos que los precios de las materias primas puedan permanecer estables, venderse de manera saludable y cumplir con las regulaciones para que los comerciantes no sufran pérdidas», dijo.

