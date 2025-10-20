El gobierno de la ciudad de Pekalongan acelera la capacitación en electricidad industrial para aplicaciones KITB

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, está acelerando programas de capacitación basados ​​en electricidad para formar técnicos que puedan competir en el desarrollo de áreas industriales, una de las cuales es la Zona Industrial Integrada de Batang (KITB).

El profesor Dunung Aji Praseno del Centro de Capacitación Laboral de la ciudad de Pekalongan en Pekalongan dijo el domingo que las actividades de capacitación ahora ya no se centran solo en instalaciones eléctricas domésticas, sino en sistemas eléctricos industriales más complejos y aplicables.

«Muchas nuevas empresas crecerán en KITB y necesitarán técnicos fiables. Por eso nuestra formación se ha desplazado hacia la electricidad industrial, para que los graduados puedan responder inmediatamente a los desafíos laborales», afirmó.

Según él, la diferencia fundamental entre la electricidad doméstica y la electricidad industrial es la principal razón de la transformación del plan de estudios.

Si la electricidad doméstica se centra únicamente en la instalación de luces, interruptores y enchufes, afirma, la electricidad industrial también incluye el control de máquinas, la automatización y la eficiencia operativa.

«En el sector industrial, los técnicos controlan los sistemas y programas de las máquinas. Una persona puede manejar varias máquinas al mismo tiempo, de manera mucho más eficiente que los operadores que normalmente manejan sólo una máquina. Eso es, por supuesto, lo que se necesita en la industria», afirmó.

Dijo que los participantes en esta clase provenían de diferentes orígenes y la mayoría todavía eran principiantes, pero su entusiasmo por aprender era bastante alto ya que esperaban comenzar inmediatamente después de completar la capacitación.

«Su entusiasmo es extraordinario. Durante las entrevistas, por término medio, expresaron un fuerte deseo de trabajar inmediatamente después de terminar sus estudios», afirmó.

Dunung agregó que su partido es optimista de que con una combinación de un plan de estudios basado en la industria, el uso de controladores lógicos programables (PLC), prácticas aplicadas y el apoyo del gobierno local, pueden producir ingenieros eléctricos industriales listos para ingresar al mundo laboral.