Magelang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Magelang está reduciendo las tarifas de estacionamiento público en la carretera (espacio vial/Rumija) para motocicletas y automóviles a partir del 1 de enero de 2026.

El alcalde de la ciudad de Magelang, Damar Prasetyono, anunció el lunes que la política estaba contenida en el Reglamento Regional (Perda) Número 11 de 2025 de la ciudad de Magelang sobre enmiendas al Reglamento Regional Número 12 de 2023 sobre Impuestos y Derechos Regionales (PDRD).

El reglamento regional estipula que la tarifa de estacionamiento de motocicletas en Rumija se ha reducido de 2.000 IDR a 1.000 IDR.

Mientras tanto, las tarifas de estacionamiento (incluidos sedanes, minibuses, camionetas, vehículos de tres ruedas y similares) han bajado de 4.000 IDR a 2.000 IDR.

Explicó que esta reducción de tasas fue el resultado de una revisión de los impuestos y gravámenes regionales por parte del Ministerio del Interior (Kemendagri). Además, su partido también ha respondido a diversas quejas y objeciones del público, que consideraban que las tarifas de estacionamiento anteriores eran bastante onerosas.

«La decisión sobre esta ordenanza de estacionamiento no es unilateral. Entendemos muy bien los deseos de los residentes. Esta es una propuesta y una ambición de la comunidad. Se han expresado muchas críticas sobre el estacionamiento a través de las redes sociales y otros canales», dijo.

Otra consideración es fomentar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la ciudad de Magelang para que puedan desarrollarse de manera óptima. Esta política de estacionamiento también es parte de los esfuerzos para hacer de la ciudad de Magelang una «Ciudad Inteligente» que funcione de manera sistemática y planificada.

Admitió que esta política genera ventajas y desventajas en la sociedad. Sin embargo, es tarea del gobierno de la ciudad encontrar soluciones que sean mutuamente beneficiosas y acordes con los programas de desarrollo regional, para que las políticas aplicadas sean productivas.

«En el futuro, también implementaremos el estacionamiento electrónico, pero esto se hará en fases. Esto requiere preparación de infraestructura y conciencia pública que debe seguir educándose», dijo.

Destacó que este ajuste de las tarifas de estacionamiento se centra enteramente en los intereses de la comunidad en general.

Larsita, secretaria regional interina de la ciudad de Magelang, dijo que el cambio en las tarifas de estacionamiento no tuvo un impacto significativo en el Ingreso Original Regional (PAD) de la ciudad de Magelang.

En 2023, cuando la tarifa de estacionamiento sea de 1.000 IDR para motocicletas y de 2.000 IDR para vehículos de cuatro ruedas, el PAD del sector del estacionamiento será de aproximadamente 850 millones de IDR.

En 2024, cuando la tarifa aumente a 2.000 IDR para motocicletas y 4.000 IDR para cuatro ruedas, los ingresos del PAD aumentarán a aproximadamente 970 millones de IDR.

«El aumento no es significativo. De 2023 a 2024 será sólo alrededor del 15 por ciento. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación. Creemos que este ajuste de tarifas realmente puede generar crecimiento económico en la comunidad», dijo.

El jefe del Servicio de Transporte de la ciudad de Magelang (Dishub), Mahmud Yunus, añadió que las nuevas tarifas de estacionamiento se aplican a 12 bloques de estacionamiento de Rumija o vías públicas en el área de la ciudad de Magelang.

En cuanto a la socialización, Yunus dijo que el Departamento de Transporte había enviado cartas de notificación y circulares a los administradores de estacionamiento para remitirlas a los asistentes de estacionamiento (jukir) en el campo.

Además, el panel informativo de tarifas de aparcamiento también se ha adaptado a las nuevas tarifas.