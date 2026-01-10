El gobierno de la ciudad de Magelang está fortaleciendo la gestión sostenible de residuos.

Magelang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Magelang (Pemkot) está fortaleciendo la gestión sostenible de residuos, incluso mediante la transferencia de instalaciones e infraestructura de gestión de residuos a Graha Ageng, Agencia de Capacitación y Educación Financiera (BPLK) de la ciudad de Magelang, el viernes.

El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo el viernes en un comunicado de prensa de la Sección Prokompim del Ayuntamiento de Magelang que la asistencia era una expresión del compromiso del gobierno para fortalecer la gestión sostenible de residuos.

«Esta es una forma de seriedad que nos permite seguir centrándonos en la gestión de residuos. Los residuos son producidos por la gente todos los días, por lo que necesitamos una conciencia colectiva para tratarlos adecuadamente. Ya no necesitamos tirar residuos descuidadamente porque se ha convertido en una violación de la ética, la moral e incluso la ley», dijo.

El gobierno de la ciudad de Magelang ha transferido asistencia del Programa de Empoderamiento Comunitario (Procepat), Magelang Clean Sheet (Makclge) y Council Aspiration en forma de instalaciones e infraestructura de gestión de residuos, incluidos carros de basura, vehículos de tres ruedas, básculas, cestas y bolsas de clasificación de residuos.

Explicó que la gestión de residuos en el entorno local se centra desde arriba hacia abajo, empezando por los hogares, restaurantes y hoteles.

Evaluó que clasificar los residuos desde su origen es eficaz para reducir la cantidad de residuos en los vertederos finales. Actualmente, el nivel de gestión de residuos en el área local alcanza aproximadamente el 95 por ciento.

A través de la colaboración del gobierno y la comunidad, se muestra optimista de que esta cifra aumentará aún más hasta casi el 100 por ciento. Este esfuerzo también apoya la nueva realización de la ciudad de Magelang como ciudad de Adipura.

Dijo que el premio era sólo el impacto del desempeño, mientras que el objetivo principal era crear una ciudad limpia, ordenada y hermosa y cuyos ciudadanos fueran conscientes del medio ambiente.

En términos de gestión a largo plazo, su partido está preparando un concepto moderno de gestión de residuos que no se base únicamente en el Sitio de Gestión de Residuos Finales (TPSA) de Banyuurip.

El gobierno local está preparando terrenos alternativos en el área de Bojong para apoyar un sistema de gestión de residuos más integrado.

«Queremos un sitio de disposición final que esté completamente completo. Esto significa que los residuos han sido procesados ​​y no plantean ningún problema ambiental. Esto obviamente requiere un estudio de factibilidad, preparación fiscal y un proceso gradual», afirmó.

El jefe interino del Servicio Ambiental de la ciudad de Magelang, Handini Rahayu, explicó la asistencia a la infraestructura de residuos para fortalecer los servicios comunitarios de gestión de residuos.

Esta actividad supuso la transferencia de 142 contenedores de residuos a los RW beneficiarios, 120 básculas para el desarrollo de bancos de residuos, 1.593 cestas clasificadoras y 2.575 bolsas de apoyo operativo.

Además, 16 vehículos de tres ruedas fueron el resultado de las ambiciones del ayuntamiento de apoyar el transporte de residuos y del programa emblemático de Makclinge en varios ámbitos.

“Toda esta asistencia proviene del APBD revisado de la ciudad de Magelang para el año fiscal 2025”, dijo.

Espera que esta asistencia sea bien utilizada y atendida por la comunidad para aumentar la eficacia de la gestión de residuos en cada región y fomentar la participación activa de los residentes para mantener el medio ambiente limpio de manera sostenible.