El gobierno de la ciudad de Magelang distribuye ayuda a las víctimas del deslizamiento de tierra de Banjarnegara

Magelang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Magelang ha enviado ayuda humanitaria a las víctimas del desastre del deslizamiento de tierra en Situkung Hamlet, regencia de Banjarnegara.

El director ejecutivo del BPBD Daily de la ciudad de Magelang, Mahbub Yani Arfian, explicó en Magelang el viernes que la ayuda enviada consistió en 70 paquetes de necesidades básicas. Además, se incluyen 50 mantas, 5 paquetes de artículos de primera necesidad para la familia y 20 paquetes de productos de higiene personal.

La ayuda fue entregada directamente por el teniente de alcalde de Magelang Sri Harso en el Salón de Servicios Comunitarios. La ayuda se envió utilizando un vehículo operativo de BPBD de la ciudad de Magelang.

También llegó asistencia de PMI Magelang City, en forma de 360 ​​paquetes de productos de higiene personal, 150 kilos de arroz, cinco cajas de fideos instantáneos y 8 cajas de pañales. Posteriormente, la asistencia de la ciudad de Baznas en Magelang se materializó en necesidades alimentarias por valor de 1 millón de IDR.

«También hemos enviado personal voluntario de BPBD y PMI para ayudar a cocinar en cocinas públicas para las víctimas del desastre», dijo.

La misma misión humanitaria también se llevó a cabo recientemente durante el desastre en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, regencia de Cilacap.

Envió ayuda alimentaria a refugiados y voluntarios para ayudar en la búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra en Cilacap durante tres días.

Sri Harso dijo que enviar esta ayuda era una forma de empatía y solidaridad. Cuando un área sufre un desastre, otras áreas deben estar allí para ayudar.

«Esta ayuda se distribuirá a nuestros hermanos y hermanas afectados por la catástrofe. Es un signo de tresna (amor), también nos preocupa. Esperemos que las víctimas, tanto en Banjarnegara, Cilacap como en otros lugares, sean aliviadas por Allah SWT», dijo.