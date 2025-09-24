El gobierno de la ciudad de Magelang aumenta la competitividad de PKL y MIPYSMES

MAGELANG (Antara) – El Ayuntamiento de Magelang ha aumentado la competitividad de los proveedores callejeros (PKL) y las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME) por mejora e innovación debido a su importante papel como «backbone económico» en el área.

«PKL y MIPYMES son la ‘columna vertebral de la economía’ de la ciudad de Magelang», dijo el miércoles Magelang Burgemeester Damar Prasetyono en el lanzamiento de la sección Procompim del Gobierno de la Ciudad de Magelang en Magelang el miércoles.

Dijo que esto estaba en las actividades de capacitación y coaching de PKL y Umkm Magelang City en la Oficina de Comercio, Industria, Cooperativas y Micro Enterprises (DPPKUM) Magelang, lunes (9/22).

BPS: datos registrados 3,371 micro y pequeñas empresas que están activas en la ciudad de Magelang, excluyendo miles de vendedores callejeros repartidos en diferentes ubicaciones en el área.

El Ayuntamiento de Magelang ha organizado una serie de ubicaciones estratégicas como centros culinarios y comerciales, incluido el Centro Culinario del Jardín de Java (153 unidades), Jalan Jenggolo (50 unidades), la armada Estate (35), Jalan Sigaluh (32), Sriwijaya Street (25).

«Estos sellos son las caras culinarias y comerciales de la ciudad de Magelang, la primera tienda que ven los turistas, así como la muñeca económica de la comunidad que tenemos que proteger», dijo.

Apreciaba la contribución de los vendedores ambulantes y las MIPYME al crecimiento económico de la ciudad de Magelang, que se registró en 5.56 por ciento en 2024.

Sin embargo, recordó que todavía hay que abordar varios desafíos, incluidos los horarios de ubicación y el horario operativo, la calidad de las instalaciones comerciales y la certificación Halal.

Además, el problema de la higiene, el marketing digital y el acceso de capital debe ser un problema.

«Queremos que las MIPYME suban de clase. Desde empresas tradicionales hasta modernas, desde comerciantes locales hasta empresarios que pueden penetrar en los mercados digitales y el turismo», dijo.

Damar enfatizó cinco cosas importantes para los actores comerciales, a saber, la certificación Halal, la estandarización de la presentación y la limpieza, la creación de un entorno comercial limpio y saludable, la optimización del marketing digital y el uso de pagos modernos, como QRI y cooperación con diferentes partes para que Selter pueda convertirse en destinos representativos de destinos representativos.

El jefe de la ciudad de Magelang, Dppkum Syaifullah, dijo que la capacitación fue seguida por 20 gerentes de MIPYME Selter en el área.

Explicó que esta actividad era un foro para que los gobiernos locales alienten a los actores comerciales a ser más ordenados, a ser más higiénicos y poder utilizar la tecnología para apoyar el progreso de sus compañías económicas.