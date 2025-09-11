El gobierno de la ciudad de Magelang alienta a las personas a leer

Magelang (Antara) – El Departamento de Biblioteca y Archivos (Dippusip) de la ciudad de Magelang, Central Java, alienta a las personas a que les guste leer en la actividad de recolectar las culturas de lectura en el Salón de la Biblioteca de la Ciudad de Magelang.

El jefe de la ciudad de Magelang Dimpusip Nurwiyono en Magelang el jueves, transfirió el indicador del nivel de lectura de la lectura de la ciudad de Magelang (TGM) 88.45 por ciento, el más alto en Java central, mientras que el índice de desarrollo de alfabetización (IPLM) había tocado.

«Este rendimiento no puede separarse del apoyo de todas las partes. Esperemos que se pueda mantener», dijo.

Esta actividad, continuó, es parte de una serie de semanas de visita de la biblioteca que coinciden con la conmemoración de la visita de la biblioteca cada 14 de septiembre y el mes le gusta leer.

La distribución del discurso que lleva el tema «Alfabetización para alcanzar» presenta a los oradores del alcalde de Magelang Damar Preasyono, representantes de la DPRD de la ciudad de Magelang, así como el autor nacional de JS Khairen.

Al evento asistieron primaria, secundaria, secundaria, estudiantes, gerentes de biblioteca, activistas de alfabetización, embajadores de lectura, para el público en general. Además, las actividades también incluyen capacitación en alfabetización, también para personas con discapacidades.

«Esta actividad espera que la conciencia pública pueda aumentar la importancia de la alfabetización, el amor por los libros, así como aumentar el número de visitas a la biblioteca», dijo.

De la actividad, continuó, también se esperaba fortalecer la asociación entre el gobierno, tenedor de apuestasY la comunidad, para mejorar la calidad de la alfabetización en la ciudad de Magelang.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono apreció la implementación de la actividad y evaluó que el mayor tema en el significado profundamente.

«La alfabetización no solo es leer palabras, sino también leer la vida, leer oportunidades y leer el futuro. Con la alfabetización ampliamos la visión y encontramos una manera de realizar sueños», dijo.

Afirmó que construir cultura de lectura no es fácil, especialmente en medio del flujo de digitalización rápida.

«Al leer, siguiendo programa de entrevistasY se espera que esta actividad de alfabetización pueda reducir la dependencia de los dispositivos. Lea nuestro entrenamiento para concentrarse, pensar críticamente y comprender algo profundo «, dijo.

