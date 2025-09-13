El gobierno de la aldea de Gadu prohíbe la protección del petróleo

BLORA (Antara) – El gobierno de la aldea de Gadu, distrito de Bogorjo, regencia de Blora, Java Central, nunca ha permitido la actividad de la perforación de fuentes de petróleo, porque no solo respalda los estándares de seguridad y el conocimiento técnico, también pone en peligro a los residentes locales.

«Al ser tentado por los ingresos, la perforación a la perforación se ejecuta tradicionalmente. Sin estándares de seguridad, sin permiso oficial y lejos de la supervisión técnica», dijo el sábado jefe de la aldea de Gandu Iwan Sucipto en Blora.

Ahora dijo que las actividades ilegales de perforación petrolera se convirtieron en una nueva fuente de ingresos para muchas familias, aunque todos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era un gran riesgo.

Como líder de la aldea, Iwan enfatizó que el gobierno de la aldea nunca ha dado permiso o bendición de las actividades de perforación ilegal.

«A menudo hemos recordado a los residentes que esta actividad es peligrosa y viola la ley. Todas las decisiones puras de su propia iniciativa. El gobierno de la aldea no está involucrado en absoluto», dijo.

Aunque se han advertido muchas veces, dijo, las actividades de perforación continúan funcionando. Algunos residentes razonaron, si se detienen sin una solución, perderán sus recursos de existencia.

Por esta razón, espera que el potencial del petróleo en su área pueda convertirse inmediatamente en legalidad.

«Si es oficial, los residentes pueden trabajar con calma, hay reglas claras y los resultados se pueden sentir juntos. Esto potencialmente debe ser bien administrado por el gobierno con Pertamina», dijo.

Con la gestión legal, espera abrir nuevos empleos, para aumentar los ingresos de la aldea, al tiempo que garantiza la seguridad ambiental y la sostenibilidad.

Según él, los gobiernos centrales y regionales no son suficientes para prohibir solo, pero también deben dar una solución real.