El gobierno de la aldea de Blora se enfrenta a una reducción de los fondos de la aldea debido a la eficiencia en la implementación

Blora (ANTARA) – El gobierno de la aldea de Blora Regency, Java Central, está tomando medidas anticipadas para responder a los planes de reducir las transferencias del Fondo de la Aldea del gobierno central mediante la implementación de políticas de eficiencia y siendo más selectivos a la hora de determinar la escala de prioridad para el uso del presupuesto.

«Los fondos de la aldea para el año presupuestario 2026 en Blora Regency han disminuido en un 65 por ciento en comparación con el año anterior. Esta condición ha llevado al gobierno de la aldea a ser más selectivo en el uso del presupuesto», dijo el viernes el jefe de la División de Gestión, Desarrollo y Desarrollo Financiero de la aldea de Blora Regency y el Servicio de Empoderamiento de la Aldea (PMD), Suwiji en Blora.

Explicó que este año se están asignando dos tipos de fondos de aldea, a saber, fondos de aldea regulares que se asignan y fondos de aldea apoyados por la Cooperativa de Aldeas Rojas y Blancas (KDMP) que no se asignan.

“El total del Fondo de la Aldea regular en 2026 asciende a 87.395.297.000 IDR (87.400 millones de IDR), mientras que el Fondo de la Aldea no asignado todavía está esperando la decisión del Ministro de Finanzas”, dijo.

Esta cantidad es mucho menor que el Fondo Aldea regular en 2025, que ascendió a 256.669.506.000 IDR (256.670 millones), por lo que en comparación con el año anterior disminuyó un 65 por ciento.

Según él, la disminución de los fondos municipales se produjo en todo el país y no sólo la experimentó la regencia de Blora. Por lo tanto, se espera que los gobiernos de las aldeas sean más cuidadosos al priorizar las actividades dentro de las restricciones presupuestarias existentes.

«Todas las aldeas de Indonesia están experimentando lo mismo. Con fondos limitados para las aldeas hasta 2026, los gobiernos de las aldeas realmente necesitan identificar actividades prioritarias», afirmó.

Suwiji agregó que el uso de los fondos de las aldeas en 2026 está regulado por el Reglamento No. 16 de 2025 del Ministro de Aldeas y Desarrollo de Regiones Desfavorecidas (Permendes PDT), que fue adoptado el 29 de diciembre de 2025.

En cuanto al impacto de la reducción en los ingresos de los funcionarios de las aldeas, enfatizó que no habrá recortes, sino ajustes de acuerdo con el límite máximo de la Asignación del Fondo Aldea (ADD).

«No es un recorte, sino un ajuste de acuerdo con el límite máximo de ADD. Para ajustes en el RPJMDes se puede contactar directamente con el ayuntamiento correspondiente», dijo.

Según los documentos recibidos, el monto del Fondo Aldea 2026 en Blora Regency oscila entre 250 millones de rp y 350 millones de rp por aldea.

Mientras tanto, el jefe de la aldea, Jati Supardi, ve los recortes como una lección para que el gobierno de la aldea sea más adaptable y sensato a la hora de elaborar planes de desarrollo.

Además, recordó que la política no debe aplicarse de manera uniforme sin tener en cuenta las condiciones reales de cada pueblo. Como cada pueblo tiene un nivel de desarrollo diferente, hay, por ejemplo, pueblos que han avanzado, pero también pueblos que todavía están rezagados.

Supardi enfatizó que las aldeas que aún están rezagadas deben seguir recibiendo atención y soluciones para que no se queden más atrás. Por lo tanto, las estrategias de desarrollo deben ajustarse para reducir los presupuestos y los cambios en las políticas existentes.

Reveló que algunas actividades no prioritarias deberían minimizarse y el presupuesto centrarse en programas prioritarios.

«Para Jati Village, las necesidades básicas como infraestructura, atención médica y educación están relativamente cubiertas. Sin embargo, todavía hay ciertos sectores que deben adaptarse», dijo.

Lea también: Los ingresos de la aldea en Kudus disminuirán con respecto a las tarifas de transferencia de 2026