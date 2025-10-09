El gobierno de Kudus Regency y Rotary trabajan juntos para reducir el retraso del crecimiento a través de alimentos locales

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, junto con el Distrito 3420 de Rotary International de Indonesia, está trabajando para reducir el retraso en el crecimiento a través de un programa de intervención que proporciona alimentos suplementarios (PMT) elaborados con alimentos locales a niños pequeños identificados con retraso en el crecimiento.

La jefa interina del Servicio de Salud del Distrito de Kudus, Dra. Musiko Wibowo, en Kudus, dijo el jueves que la intervención llevada a cabo por el Centro de Salud Comunitario de Rejosari no sólo se limitó a proporcionar menús PMT a los padres de niños pequeños, sino también guiarlos hasta que los niños realmente quisieran comer la comida servida.

“El menú de comida que se ofrece también se adapta al potencial local, especialmente la abundante disponibilidad de aguacates, o se adapta a menús que gustan a los niños”, dijo.

Añadió que el programa de tratamiento del retraso del crecimiento en el área operativa del Centro de Salud Comunitario de Rejosari, distrito de Dawe, es el resultado de la colaboración con el Gobernador del Distrito 3420 de Rotary International en Indonesia, que ha estado en funcionamiento desde el año pasado.

Dijo que el apoyo financiero de Rotary ha ayudado a reducir el retraso en el crecimiento en la región, por lo que puede utilizarse como proyecto piloto para otras regiones.

La directora del Centro de Salud de Rejosari (UPTD), Isna Noor Khilda, añadió que los esfuerzos para abordar el retraso del crecimiento siguen arrojando resultados alentadores.

De los diez niños con retraso en el crecimiento que recibieron intervención a través del Programa de Seguridad Alimentaria Familiar (PKMK), que fue supervisado por pediatras (Sp.A) y centros de salud comunitarios, alrededor de 12 a 13 niños, incluida la adición de nuevos casos inscritos en el programa, ahora han «graduado con éxito del retraso en el crecimiento» después de someterse a cuidados intensivos.

«Este programa no sólo se centra en proporcionar alimentos adicionales, sino que también enfatiza la importancia del PMT local, que se financia a través de la Asistencia Operativa de Atención Médica (BOK) y es implementado por cuadros de atención médica en el terreno», dijo.

Cada niño que participa en el programa recibe un seguimiento de rutina de su crecimiento y desarrollo cada dos semanas, así como educación para los padres sobre la importancia de consumir alimentos ricos en proteína animal todos los días.

Con una estricta supervisión y el compromiso de todas las partes, desde los trabajadores de la salud, los ejecutivos hasta las familias, el sueño de “hacer que los niños dejen de tener retraso en el crecimiento” ya no es sólo una esperanza. Sin embargo, para que estos resultados sean consistentes, la implementación detallada y rutinaria del programa sigue siendo el requisito clave.

Debido a este éxito, la regente adjunta de Kudus, Bellinda Birton, junto con el gobernador del distrito 3420 de Indonesia de Rotary International, Dr. Dyah Anggraeni, inspeccionaron directamente el jueves el proyecto de gestión del retraso del crecimiento en el centro de salud comunitario de Rejosari.

Durante su visita, Bellinda expresó su profundo agradecimiento por el apoyo de Rotary al programa prioritario del gobierno de Kudus Regency para reducir el retraso en el crecimiento.

«Agradecemos al Club Rotario su presencia para reforzar las medidas del gobierno para combatir el retraso del crecimiento. La sinergia intersectorial a través de enfoques es clave para construir una Indonesia productiva y competitiva hacia una Indonesia Dorada en 2045», afirmó.

Mientras tanto, el Dr. Dyah Anggraeni afirmó que los esfuerzos para abordar el retraso del crecimiento en Kudus, especialmente en la zona de Rejosari, habían dado resultados positivos y eran dignos de ser utilizados como ejemplo nacional.

«La lucha contra el retraso del crecimiento en el Centro de Salud Comunitario de Rejosari fue exitosa porque se prioriza la colaboración y la sostenibilidad. Un modelo como este puede replicarse en otras áreas, especialmente en la salud maternoinfantil», afirmó.

Lo mismo se expresó el presidente del Kudus Rotary Club, Paulus Paul Handoko, enfatizando el compromiso de Rotary de seguir contribuyendo a los programas sociales y humanitarios.