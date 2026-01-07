El gobierno de Kudus Regency transfirió la gestión de los estacionamientos del mercado al sector privado.

Kudus, Java Central (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha transferido la gestión del estacionamiento en varios mercados tradicionales y complejos culinarios al sector privado, como un esfuerzo por optimizar los ingresos originales regionales (PAD).

«Entre una serie de mercados tradicionales, cuya propiedad de la tierra pertenece al gobierno de Kudus Regency, hay cuatro mercados. Sin embargo, este año sólo se subastarán tres mercados, además del centro culinario Taman Bojana Kudus», dijo el miércoles Marinda Agustina, subdirectora de Empoderamiento y Cambio en el Estatus Jurídico de la Agencia Regional de Ingresos, Finanzas y Gestión de Activos (BPPKAD) de Kudus Regency en Kudus, Java Central.

Los tres mercados son Kliwon Market, Jember Market, Baru Market y Bojana Kudus Park.

Mientras tanto, Bitingan Market no participó en la subasta porque había planes de mover el mercado, por lo que no participó en la subasta.

Dijo que al transferirlo al sector privado, el gobierno regional recibió ingresos inmediatos ya que los participantes de la subasta tuvieron cinco días hábiles para ser seleccionados como ganadores de la subasta.

La subasta de gestión de estacionamiento del mercado tradicional se organiza en colaboración con la Oficina de Servicios de Subastas y Propiedad del Estado de Semarang (KPKNL).

Las subastas se realizan online sin la presencia de los participantes a través del sitio web subasta.go.id

Como resultado de la subasta del 5 de enero de 2026, dijo, el gobierno de Kudus Regency recibió un ingreso de 1.178 millones de IDR del valor de la oferta para las cuatro plazas de aparcamiento de 890.195 millones de IDR.

«Las ofertas para los cuatro aparcamientos que subastamos son realmente superiores al límite más bajo ofrecido a los participantes en la subasta», afirma.

Dio el ejemplo del valor límite de subasta del Mercado Kliwon de 375 millones de IDR, que recibió una oferta de 527 millones de IDR.

Circunstancias similares, dijo, también existen en otras ofertas de estacionamiento, por lo que beneficia al gobierno ya que puede obtener ingresos para el Ingreso Local Original (PAD) sin tener que esperar hasta el final del año fiscal.

“El participante ganador de la subasta deberá pagar por adelantado con un límite máximo de este fin de semana, por lo que la gestión de estacionamiento en los mercados tradicionales comenzará desde el 5 de diciembre de 2026 al 2 de enero de 2027”, dijo.

Los cuatro mercados tradicionales cuya gestión del aparcamiento se ha transferido a privados son Kliwon Market, Baru Market, Jember Market y Bojana Park.

Las tarifas de estacionamiento se ajustan a las regulaciones aplicables, lo que significa que el ganador de la subasta no puede simplemente cobrar tarifas de estacionamiento fuera de lo establecido.

