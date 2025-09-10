El gobierno de Kudus Regency se ralentiza al extranjero y limita el cumpleaños

KUDUS (Antara) – El Regente de Kudus Sam’ani Intakoris enfatizó que su partido estaba listo para cumplir con las instrucciones del Ministerio del Interior (Kemendagri) con respecto al retraso del viaje al extranjero y limitaciones que se refieren a muchas masas, como en los cumpleaños (Hut).

«Esta es una instrucción del ministro del interior, seguimos y obedecemos», dijo en Kudus el miércoles.

Explicó que el gobierno de Kudus Regency para la conmemoración del cumpleaños (cumpleaños) de Kudus Regency también simplificará la serie de eventos. Las actividades que involucran a muchas personas fueron abolidas, reemplazadas por simples eventos en forma de ceremonias, Tirakatan, leyendo el Corán y la peregrinación.

«La gente involucra a las personas son menos.

Sam’ani también enfatizó que el gobierno de Kudus Regency no tenía agenda de viajes en el extranjero, también para explorar las opciones de inversión.

Según él, los esfuerzos para conquistar a los inversores del extranjero generalmente se coordinan directamente a través del Programa del Gobierno Provincial Central de Java. Para que el gobierno de Regency aún no tenga una agenda para encontrar inversores en otros países.

El Secretario Regional del Kudus Regency Revlisianto Subekti agregó que para una serie de eventos del aniversario de la Ciudad Santa, una agenda eliminada fue de hecho, especialmente aquellos que presentan esas grandes cantidades de masas, como conciertos musicales que se planificaron dos veces y varias otras agenda.

Mientras que la agenda de ciclismo de caminata saludable y divertida, dijo, se adaptó al horario al ajustar las recomendaciones de la policía y el TNI. Con respecto a la agenda de carnaval cultural, todavía se está implementando, pero se presenta el tiempo.

«Esto es para adaptarse a las circunstancias en el país y mantener la situación del área propicio y seguro», dijo.

Anteriormente, el Ministerio del Interior dedicó a todos los jefes regionales a no viajar al extranjero y evitar eventos excesivos, como fiestas de lujo o un gran entretenimiento. Este paso se tomó como un intento de mantener una situación favorable en medio de un aumento en las manifestaciones la semana pasada.

Además, el Ministerio del Interior también recordó la importancia del papel de las cabezas regionales para reducir los disturbios públicos y mantener la estabilidad social en las regiones. Se pidió a los funcionarios regionales que tengan cuidado con la entrega de declaraciones públicas, y de acuerdo con las principales tareas y funciones (TUPOKSI) que causen no interpretaciones que no puedan activar nuevos disturbios en la comunidad.

