El gobierno de Kudus Regency registró 31,000 empleados vulnerables en BPJAMSSOSTEK

KUDUS (Antara) – El gobierno de Kudus Regency (PEMKAB), Central Java, ha redactado un presupuesto de RP5 mil millones para registrar 31,000 empleados vulnerables como participante en el Seguro Social por BPJAMSStek como una forma de protección para empleados vulnerables de riesgos sociales que pueden ocurrir.

«A principios de 2024, solo 9.290 trabajadores vulnerables estaban registrados. Sin embargo, este año a través de la APBD modificada de 2025 asignó un presupuesto adicional de Rp5 mil millones, de modo que el número de beneficiarios aumentó a 31000 personas», empoderamiento, protección infantil, control de la población y planificación familiar (dinsosp3ap2kb)

Entre la transmisión simbólica de las tarjetas de empleo para el empleo y la entrega simbólica de compensación después de la ceremonia del Jubileo de la República de Indonesia en Kudusplein, Satria dijo que para las fases habría verificación al involucrar a las organizaciones regionales relacionadas que promueven a todos los empleados vulnerables. Además, la validación se lleva a cabo para que todos los destinatarios estén protegidos.

Satria agregó que este programa era útil, porque actualmente hay cuatro empleados vulnerables que reciben la compensación de la muerte después de haber sido registradas como participantes de empleo BPJAMSSOSTEK o BPJS a través del programa gubernamental de Kudus Regency.

Jefe de BPJS Sagrado Empleo Vinca Meitasari confirmó que actualmente hay cuatro empleados vulnerables que murieron y han recibido una compensación.

Dijo que, además de cuatro herederos que han recibido beneficios, actualmente hay otras 10 reclamos de compensación que se están procesando. También se pagaron casi 50 reclamos de compensación por el año anterior.

«Con la incorporación de estos participantes, los empleados vulnerables totales aumentaron a 31,000 por el gobierno de Kudus Regency. Estaban protegidos en el Programa de Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK) y Death Insurance (JKM) con una contribución de RP16,800 por mes por participante», dijo Vinca.

Apreciaba la preocupación del gobierno de la santa regencia que hace las contribuciones de los empleados vulnerables a través de la APBD. Según él, esto es muy útil en grupos de empleados que tienen dificultades para pagar contribuciones independientes.

«Este programa también aumentará el alcance del bpjamsostek -miembro del kudus, que actualmente es solo alrededor del 34 por ciento. Con el apoyo de los gobiernos locales, somos optimistas de que el nivel de protección social de la fuerza laboral en Kudus siempre es más amplio», agregó.

