El gobierno de Kudus Regency organiza una formación conjunta para voluntarios de destana

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha llevado a cabo una capacitación conjunta para voluntarios de aldeas en resiliencia ante desastres (destana), en la que participaron voluntarios de 132 aldeas/subdistritos de Kudus, como un esfuerzo por mejorar la competencia y capacidad de los voluntarios en la gestión de desastres en sus respectivas regiones.

«Este ejercicio es una expresión de la seriedad del gobierno regional en su creciente preparación para hacer frente a posibles desastres, especialmente inundaciones», dijo el jueves el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en la inauguración de la actividad centrada en la presa de Logung.

Según él, es muy necesaria la preparación de todos los elementos para reaccionar rápidamente en caso de una catástrofe. Una forma de esto se logra mediante la capacitación impartida por voluntarios de Destana.

También agradeció a BPBD, los voluntarios, destana y todas las partes comprometidas con la mitigación y gestión de desastres.

Según él, el fortalecimiento de una cultura resistente a los desastres debe comenzar desde el entorno de la aldea, y se espera que Destana se convierta en un modelo a seguir en este sentido.

«La gestión de desastres es una responsabilidad compartida. Destana debe ser un impulsor de una cultura de seguridad ante desastres en las actividades diarias», afirmó.

También compartió que junto con la regente adjunta Bellinda Birton, todavía se están implementando varios esfuerzos preventivos, incluida la normalización del río que se llevó a cabo en cooperación con el Centro de Cuenca del Río Pemali Juwana (BBWS) y el Servicio PSDA de la provincia de Java Central. Además, también se garantiza que la logística en BPBD sea segura y esté lista para su uso, incluida la preparación de los lugares de evacuación.

De las 132 aldeas/subdistritos de Kudus Regency, aproximadamente el 70 por ciento tienen el estatus de destana, mientras que el resto todavía está en el proceso de formación y se espera que esté terminado a finales de 2025.

Mientras tanto, el jefe de gestión diaria de BPBD, Kudus Eko Hari Djatmiko, dijo que este ejercicio conjunto se refiere a la regulación del jefe de BNPB sobre la formación de destana y también es un medio para mejorar la competencia de los voluntarios.

«Nos capacitamos desde rescate de animales, rescate vertical, rescate acuático, montaje de tiendas de campaña, cocinas públicas hasta primeros auxilios. En promedio, se capacita a 30 voluntarios en cada aldea», dijo.

En vista de la temporada de lluvias, dijo, BPBD Kudus celebró reuniones preparatorias en las que se comprobaron los equipos, los recursos humanos y la logística. Desde enero de 2025, aproximadamente 30 caudales de ríos han sido y están siendo normalizados junto con BBWS y el Servicio PUPR.

BPBD también ha identificado puntos propensos a inundaciones y lugares de evacuación en varios subdistritos como Jati, Kaliwungu, Undaan y Mejobo. Además, se intensificarán las actividades de limpieza a gran escala de ríos y canales, incluyendo una agenda simultánea este sábado en puntos críticos.

«Con la cooperación de todas las partes, somos optimistas de que Kudus Regency esté preparada para afrontar cualquier posible desastre», dijo.

Este ejercicio conjunto de Destana es una clara demostración del compromiso del gobierno de Kudus Regency de desarrollar la resiliencia de la comunidad para hacer frente a la amenaza de desastres naturales y al mismo tiempo fortalecer la coordinación entre los elementos de la región.

