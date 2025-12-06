El gobierno de Kudus Regency organiza un retiro para el liderazgo del OPD

Kudus (ANTARA) – El Gobierno del Distrito (Pemkab) de Kudus, Java Central, organizará un retiro para todos los elementos del liderazgo de las organizaciones del aparato regional (OPD) del 6 al 7 de diciembre de 2025 como un esfuerzo para fortalecer la sinergia de liderazgo y la solidez entre las agencias dentro del gobierno regional.

Kudus Regent Sam’ani en Kudus dijo el sábado que el retiro celebrado en la zona turística del Parque Pijar tenía como objetivo promover la solidaridad, la cohesión y el espíritu de equipo en el desempeño de las funciones gubernamentales.

“Estamos llevando a cabo esta actividad como un esfuerzo para generar solidaridad, fortalecer la unión y promover un espíritu de trabajo en equipo entre todos los niveles de OPD Kudus Regency”, dijo.

Según él, el retiro también formaba parte del fortalecimiento de la perspicacia nacional y de la formación previa de los dirigentes del OPD para defender el país.

«Este fortalecimiento es importante para preparar el aparato regional para hacer frente a diversos desafíos gubernamentales y posibles emergencias, incluidos los desastres naturales», dijo.

Dijo que esta retirada también tenía como objetivo mejorar la preparación para desastres en Kudus Regency a través de la consolidación intersectorial para que las respuestas de emergencia puedan ser más rápidas, precisas y coordinadas.

Según él, la elección de la ubicación del Parque Pijar como actividad de retiro estaba en consonancia con el compromiso del gobierno del distrito local de desarrollar el potencial turístico local.

“Esto lo estamos haciendo en el Parque Pijar como uno de los destinos claves para que se conozca mejor y forme parte de nuestros esfuerzos por incrementar el turismo en Kudus”, dijo.

Todos los participantes en el retiro salieron de Pendopo Kudus vistiendo el uniforme oficial de la Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) utilizando un camión de Satpol PP, como símbolo de solidaridad y disciplina de la unidad.

Durante los dos días de actividades, los participantes participaron en diversas agendas que van desde reflexiones sobre logros regionales, presentaciones de insights nacionales, sesiones de motivación de liderazgo y extrovertido Y Hoguera Jagong como un espacio de unión entre líderes.

El segundo día continuó la serie de actividades. seguirejercicios matutinos, plantación de árboles y siembra de semillas a lo largo de la ruta de senderismo hacia la zona del Monte Muria, el icono de Kudus Regency. El evento concluyó con una ceremonia de reflexión dirigida directamente por el Regente.

Según Sam’ani, además de fortalecer la solidez, el gobierno regional también ha recordado a cada OPD que continúe innovando para aumentar los ingresos regionales sin sobrecargar a la comunidad y que garantice la eficiencia presupuestaria para que los programas que se implementan sigan siendo prioritarios y proporcionen beneficios reales.

Espera que esta actividad proporcione un impulso para que los funcionarios de los gobiernos regionales fortalezcan la cooperación y unifiquen pasos para realizar Kudus Sehat (prosperidad, armonía y piedad).

“Con suerte, este retiro será útil para todos nosotros y se convertirá en una nueva energía para el desarrollo de Kudus Regency”, dijo.