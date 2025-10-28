El gobierno de Kudus Regency inicia certificados para el ascenso de KPM PKH a clase

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha iniciado la idea de emitir certificados de reconocimiento a las familias beneficiarias del Programa Family Hope (KPM PKH) que hayan obtenido doctorados o graduados por participar en el programa de asistencia social.

«Los KPM de PKH que tienen éxito deben ser apreciados porque pueden ser independientes y convertirse en personas competentes sin depender del apoyo del gobierno para sus vidas», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris al inaugurar la Guía Técnica (Bimtek) para el desarrollo de capacidades para recursos potenciales de bienestar social en Kutho Village, Purwosari Village, en Kudus, el martes.

Según él, el éxito de los ciudadanos en su independencia no puede separarse del papel de los asistentes sociales.

Por lo tanto, su partido alienta a los facilitadores del PKH a continuar trabajando de manera óptima para educar y empoderar a las familias beneficiarias para que puedan iniciar negocios económicos productivos.

«Los asistentes de PKH junto con los trabajadores de bienestar social del subdistrito (TKSK) pueden trabajar con otros asistentes como PLKB, asistentes de aldea, TPK y la Cooperativa de Aldea Roja y Blanca. Sin mencionar que hay babinsa y bhabinkamtibmas, por lo que la aldea debe ser más fuerte y resistente», dijo.

También enfatizó que la existencia de asistentes del PKH, que ahora tienen el estatus de funcionarios estatales (ASN), es una parte importante del sistema de red de seguridad social para evitar que las personas vuelvan a caer en la pobreza.

Explicó que los datos para determinar los beneficiarios de la ayuda ya no utilizan Datos Integrados de Bienestar Social (DTKS), sino que se han cambiado a Datos Socioeconómicos Nacionales Únicos (DTSEN).

«Los asistentes del PKH y los asistentes de aldea deben comunicarse activamente con los jefes de subdistrito y de aldea para atraer a las personas que realmente necesitan ayuda. Los oficiales también deben tener un libro de tareas para ser más específicos y profesionales», dijo.

Sam’ani también recordó la importancia de la validación de los datos para que la ayuda llegue exactamente al lugar correcto.

Subrayó que todavía hay beneficiarios de ayuda que en realidad ya están clasificados como ricos pero que aún no han sido eliminados de los datos.

«En el pasado puede haber muchos datos erróneos. De hecho, las comunidades ricas ya no deberían recibir ayuda. Es necesario que se comprenda nuevamente que ser independiente es algo de lo que estar orgulloso», afirmó.

Putut Winarno, jefe del Departamento de Asuntos Sociales, Empoderamiento de la Mujer, Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar (Dinsos P3AP2KB), Kudus Regency, explicó que a la orientación técnica asistieron 74 asistentes de PKH y nueve TKSK para mejorar los conocimientos, habilidades y profesionalismo de los asistentes para que puedan ser más efectivos en la realización de tareas de tutoría y graduarse de KPM pueda alentar a PKH.

«Queremos que los asistentes sean más confiables y capaces de dirigir a las familias beneficiarias para que asciendan de clase, desde un decil bajo a un decil superior, hasta que finalmente sean independientes y ya no reciban asistencia», dijo.

Según datos de 2025, el número de beneficiarios de asistencia social registrados en el DTSEN en Kudus llega a decenas de miles de familias. Estos datos muestran que aproximadamente 29.000 personas son beneficiarios del PKH y que otras 30.000 reciben otras formas de asistencia social.

«Si un KPM de PKH tiene éxito, la cuota se transferirá a otras familias que realmente la necesiten. De esta manera, este programa puede ser más justo y específico», afirmó.

Putut también destacó que el cambio del sistema de datos de DTKS a DTSEN proporciona un mecanismo más dinámico. Los beneficiarios de ayuda cuyas condiciones económicas mejoren serán automáticamente eliminados de la lista de beneficiarios debido al sistema basado en deciles de riqueza.

“Quienes están en los deciles 1 al 4 tienen derecho a recibir asistencia, mientras que los deciles 2 y superiores ya no lo son, por lo que el sistema actualizará los datos según las últimas circunstancias”, afirmó.

Con la política de otorgar certificados a KPM PKH que avancen con éxito en las aulas, el gobierno de Kudus Regency espera que cada vez más familias se sientan motivadas a ser independientes y contribuir a reducir las tasas de pobreza en la región.

