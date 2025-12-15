El gobierno de Kudus Regency implementará inmediatamente represalias electrónicas para todos los vendedores ambulantes

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, implementará inmediatamente pagos de impuestos electrónicos (e-leves) para los vendedores ambulantes (PKL) como un esfuerzo para suprimir las filtraciones y aumentar la disciplina de los vendedores ambulantes en el pago de tarifas.

«Para la fase piloto, esto se aplicará a los vendedores ambulantes que venden en ‘días sin automóviles’ o días sin vehículos motorizados», dijo el lunes en Kudus el jefe de la División PKL del Servicio Comercial de Kudus Regency (Kabid), Imam Prayitno.

El plan, dijo, es que el proceso se lleve a cabo en la tercera semana de enero de 2025, en espera de que Bank Jateng esté preparado como institución bancaria que trabaja con el gobierno.

Posteriormente añadió que se registrarán todos los detalles de cada comerciante. Cada comerciante recibe además su propio código, de modo que pueda ser identificado al pagar la tasa.

En la práctica, afirmó el imán, los comerciantes sólo necesitan escanear el código de barras proporcionado por el funcionario, por lo que automáticamente pagan el impuesto que va directamente al tesoro regional.

«PKL no necesita abrir una nueva cuenta, sólo necesita usar su cuenta bancaria existente. Por supuesto, los comerciantes también deben tener una aplicación de banca móvil para poder pagar escaneando el código de barras proporcionado por el funcionario», dijo.

Si la prueba para los vendedores ambulantes del Día Sin Coches (CFD) transcurre sin problemas, la siguiente fase se centrará en otros vendedores ambulantes en Kudus Regency para minimizar la posibilidad de fugas de las tarifas de los comerciantes. Incluida la ausencia para los operadores de CFD que venden con regularidad o no.

Mientras tanto, el líder de la sucursal del Banco Jateng Kudus, Risdiyanto, reveló que su partido había programado una prueba de pago electrónico de impuestos para CFD PKL en la tercera semana de enero de 2025.

«Los comerciantes no necesitan abrir una nueva cuenta bancaria, sólo necesitan usar su cuenta bancaria existente. La condición, por supuesto, es que deben tener una aplicación de banca móvil para poder pagar el impuesto escaneando el código de barras proporcionado por el funcionario de recaudación del impuesto del Departamento de Comercio», dijo.

Según él, pagar las tarifas electrónicas escaneando el código de barras es más fácil y práctico, por lo que los comerciantes deben asegurarse de que haya fondos suficientes en sus cuentas bancarias.

Todos los datos del comerciante también son registrados en detalle por el Servicio Comercial, de modo que la identidad del comerciante se registra cada vez que se realiza una transacción de pago.

El número de comerciantes de CFD que venden en Jalan Ahmad Yani y el Dr. Ramelan Kudus está registrado en 400 comerciantes que ocupan puestos que miden 2×1 metros con un impuesto de 2.000 IDR.

