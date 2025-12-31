El gobierno de Kudus Regency ha desembolsado 570 millones de IDR para capital operativo para vendedores ambulantes.

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency distribuyó tiendas de campaña y apoyo de capital a los vendedores ambulantes (PKL) por un valor total de 570 millones de IDR como parte del Programa de Sostenibilidad de Reducción de la Pobreza (PKPK) en Kudus Regency.

La transferencia de la subvención fue realizada simbólicamente por el regente de Kudus Sam’ani Intakoris junto con la regente adjunta Bellinda Putri en la cancha de tenis cubierta Angga Sasana Krida, el miércoles (31/12).

El regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, dijo en Kudus el miércoles que el presupuesto de asistencia para instalaciones e infraestructura en forma de tiendas de campaña y capital operativo provino del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Bank Jateng.

Expresó su agradecimiento por la contribución del Banco Jateng, que se consideró coherente en el apoyo al empoderamiento económico de las pequeñas comunidades.

«En nombre del gobierno de Kudus Regency, nos gustaría agradecer al Bank Jateng por brindar atención y asistencia a nuestros compañeros vendedores ambulantes», dijo.

Sam’ani enfatizó que en el futuro, el gobierno de Kudus Regency también brindará oportunidades para destinar fondos de RSE de otras empresas para invertir en capital de trabajo para vendedores ambulantes y mipymes, de acuerdo con las capacidades financieras y los resultados de la comunicación con cada empresa.

«Si hay RSE de otras empresas, también la utilizaremos para brindar asistencia a los vendedores ambulantes. Por supuesto, el mecanismo se adaptará a las capacidades existentes», dijo.

Espera que esta asistencia pueda aumentar el entusiasmo y la motivación de los vendedores ambulantes a la hora de gestionar sus negocios. Además, Sam’ani también recordó la importancia de mantener la limpieza, la calidad de las mercancías y la salud personal.

«Mantener la calidad y la higiene de los alimentos y mercancías. Utilizar equipos como máscaras, delantales y guantes. Lo que no es menos importante, cooperar bien en la gestión de residuos, ya que Kudus actualmente está prestando mucha atención al problema de los residuos», dijo.

Con respecto a la supervisión de la higiene alimentaria de los vendedores ambulantes, Sam’ani dijo que el gobierno de Kudus Regency planea cooperar con la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos (BPOM) y el Departamento de Salud para realizar pruebas de recolección. Esta medida sigue a hallazgos anteriores, aunque ya no está en curso.

Según él, los sectores de vendedores ambulantes y MIPYMES desempeñan un papel importante en el impulso del crecimiento económico regional, especialmente a nivel de subdistrito. Aunque el valor de los subsidios aún no es significativo para la estructura económica general, la existencia de MIPYMES sigue siendo el principal motor de la economía local.

«Este apoyo de capital es un paso concreto del gobierno para hacer que las pequeñas empresas sean más productivas y competitivas. Queremos que los empresarios no sólo vendan sus productos, sino que también puedan comercializarlos bien, con envases atractivos, higiénicos y estándar», afirmó.

La jefa interina del Servicio Comercial de Kudus Regency, Djati Solechah, añadió que el valor de esta cantidad de ayuda incluía 80 tiendas de campaña por un valor de 4 millones de rupias por unidad. Mientras tanto, el capital de trabajo adicional es de 500.000 IDR para 500 personas.

Para la asistencia de 80 tiendas de campaña para vendedores ambulantes en Balai Jagong y Jalan Sunan Kudus. Mientras tanto, el capital de trabajo adicional procederá de 239 comerciantes de Kudus que fueron víctimas de un incendio en el mercado de artículos usados ​​(Babe) en 2024.

Luego había 85 vendedores ambulantes en los campos de arroz del medio de Pasuruan Lor Village, 17 vendedores ambulantes en el Museo Kretek, y luego vendedores ambulantes repartidos en nueve subdistritos, comenzando con los subdistritos de Kaliwungu, Mejobo, Kota, Jekulo, Undaan, Dawe, Gebog, Jati y Bae con un número variable de vendedores ambulantes.

