El gobierno de Kudus Regency ha declarado el estado de emergencia por desastre.

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha declarado el estado de emergencia tras la aparición de desastres naturales, en forma de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y fuertes vientos que causaron víctimas.

«El estado de emergencia por fuertes vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra está vigente del 12 al 19 de enero de 2026», dijo el lunes el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en Kudus.

Dijo que la determinación del estado de emergencia tiene como objetivo acelerar la gestión de desastres, satisfaciendo las necesidades básicas de los residentes afectados, así como la coordinación intersectorial, para reducir el impacto más amplio.

La determinación de este estado está contenida en el Decreto (SK) del Regente de Kudus Número 300.2.1/16/2026 sobre la Determinación del estado de respuesta de emergencia para desastres por vientos fuertes, inundaciones y deslizamientos de tierra en Kudus Regency en 2026, como base legal para todos los aparatos regionales y agencias relacionadas en la implementación de medidas de gestión de emergencias.

Al implementar el estado de respuesta de emergencia, los gobiernos locales pueden optimizar el uso de sus recursos en el contexto de la gestión de desastres.

Aparte de eso, dijo, podría usarse para preparar instalaciones e infraestructura para satisfacer las necesidades de las comunidades afectadas por desastres.

Destacó que se pidió a todas las Organizaciones de Unidades Regionales (OPD), TNI, Polri, voluntarios y elementos de la sociedad que trabajen juntos en la gestión de desastres, tanto en las fases de socorro como de recuperación inicial.

«La seguridad de los residentes es la máxima prioridad. Pedimos a todas las partes que actúen rápidamente, sean receptivas y coordinadas para ayudar a las comunidades afectadas», dijo.

Durante el período de respuesta a la emergencia, el gobierno de Kudus Regency también continúa monitoreando las condiciones climáticas y la probabilidad de desastres posteriores, ya que la intensidad de las lluvias sigue siendo bastante alta en varias áreas.

Se recomienda al público que permanezca alerta e informe inmediatamente a las autoridades locales si ocurre una emergencia.

Con un decreto de ayuda de emergencia, el consejo de la aldea también puede presupuestar gastos urgentes de emergencia a través de consultas con la aldea, adaptadas a las necesidades de desastres locales a nivel de aldea.

Aparte de eso, el gobierno de Kudus Regency puede beneficiarse de asignaciones de fondos inesperadas para hacer frente a desastres naturales.

La asignación inesperada de fondos en 2026 proporcionada por el gobierno de Kudus Regency es de aproximadamente 7.660 millones de IDR.

