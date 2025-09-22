El gobierno de Kudus Regency ha construido 35 puntos de drenaje para reducir el potencial de inundaciones

KUDUS (Antara) – El gobierno de Kudus Regency (PEMKAB), Java central, a través de obras públicas y la Oficina de Planificación Espacial (PUPR) se centra en la construcción y mejora de los buzos en 35 puntos como uno de los esfuerzos para reducir el potencial de agua estatal en varias áreas de inundación.

«Docenas de puntos de construcción del canal de drenaje se extienden en diferentes regiones, del total de los paquetes de trabajo que son grandes y pequeños», dijo el lunes jefe interino (actor) de Kudus Pérder Harry Wibowo en Kudus.

Para este año, dijo, hay dos paquetes de docenas de grandes programas. Mientras que los que caminaron Jalan Asnawi y Jalan son Jenderal Sudirman. Además, también hay trabajo en Jalan Kudus – Kaliwungu, Jalan Subekan Ze, Pedawang -Drshalam, en Golantepus, Mejobo.

Además, dijo, en la enmienda APBD de 2025 también hubo dos grandes proyectos que llegaron, a saber, mejorar los canales de drenaje en Jalan Jenderal Sudirman y Jalan Asnawi.

Además de la construcción de canales de drenaje, dijo, según la propuesta de la comunidad, un programa de estandarización del canal en varios lugares. Esto sigue a la alta sedimentación, tanto del hogar como del mercado, lo que reduce la capacidad del flujo de agua.

«La estandarización se lleva a cabo con el subdistrito y los residentes locales, de modo que la infraestructura construida puede ser óptima», dijo.

Con la construcción de canales de drenaje y estandarización, dijo, se pueden reducir las placas de inundación que a menudo ocurren en la temporada de lluvias entre 50-60 por ciento.

En total, la longitud de los buzos alcanzó aproximadamente 2.5 kilómetros este año. En cuanto a la estandarización del canal, está dirigido a 5 kilómetros.

La mayoría del trabajo, continuó, se centró en los puntos de las inundaciones debido a la ubicación de un área cóncava, de modo que tiene como objetivo encontrar la corriente posterior derecha para que la potencia pueda ser más suave.

