El Gobierno de Kudus Regency ha abierto el registro en línea para el mercado Dandangan Kudus

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha comenzado a abrir el registro para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), tanto locales en Kudus como de fuera de la región, para animar el tradicional mercado nocturno Kudus Dandangan 2026 en línea y fuera de línea a partir del lunes (1/12).

El coordinador de Dandangan Kudus 2026, Anjas Pramono S en Kudus, dijo el lunes que el registro en línea es específicamente para comerciantes de fuera del área, mientras que los comerciantes locales de Kudus tienen que registrarse fuera de línea debido a las diferencias en los precios de alquiler de los puestos.

«El registro en línea es específicamente para comerciantes de fuera del área, mientras que los comerciantes locales de Kudus deberían desconectarse porque las tarifas son baratas y están destinadas a los residentes locales, por lo que deben estar seguros de que son auténticos residentes de Kudus», dijo.

Explicó que el registro fuera de línea se llevó a cabo en el Consejo Nacional Regional de Artesanía de Kudus (Dekranasda), en la Plaza Kudus, trayendo un documento de identidad como principal requisito para filtrar a los comerciantes locales. El registro fuera de línea está abierto de 09:00 a 16:00 WIB, mientras que el registro en línea comienza a las 13:00 WIB.

Durante la implementación de Dandangan Kudus 2026, el comité redujo oficialmente los precios de alquiler de puestos, especialmente para las MIPYMES con tarjetas de identificación Kudus. El precio del alquiler de los puestos de los bloques E, F y G se fija en 1 millón de IDR por puesto.

«La tasa de 1 millón de rupias se aplica a las mipymes con tarjetas de identificación Kudus en los bloques E, F y G. Mientras tanto, los comerciantes fuera del área tienen que pagar una tasa más alta a medida que se produce un ajuste de precios», dijo.

En general, los precios de alquiler de los puestos en los bloques E, F y G oscilan entre 1 millón de IDR y 1,5 millones de IDR. Las tarifas de los puestos en los bloques A, B, C y D oscilan entre 3 millones de IDR y 3,5 millones de IDR por puesto, con las tarifas más altas en el bloque A, que está dominado por productos de moda.

En comparación con el año anterior, los precios de alquiler de los puestos de Dandangan Kudus en 2026 han bajado bastante. En Dandangan, el precio de alquiler el año pasado fue de 1,5 millones a 2,5 millones de IDR, mientras que las tarifas en el bloque principal podrían alcanzar más de 4 millones de IDR por puesto.

«Esta reducción arancelaria es el resultado de un acuerdo conjunto, con consideraciones del Regente de Kudus Sam’ani Intakoris y la Vicerregente de Bellinda Putri Sabrina Birton, para facilitar las cosas a los comerciantes y favorecer a las PYME», afirmó.

Aunque las tarifas se han reducido, Anjas destaca que las facilidades ofrecidas siguen siendo las mismas que el año pasado. Cada puesto recibirá una tienda de campaña de 3×3 metros, electricidad para 12 días de funcionamiento, servicios de limpieza y un impuesto de 2.000 IDR por metro cuadrado por día.

Este año la comisión ha preparado aproximadamente 500 puestos repartidos en siete bloques. Hay aproximadamente 175 puestos en los bloques E, F y G, con un requisito mínimo del 70 por ciento ocupado por residentes de Kudus. Mientras tanto, en los bloques A a D, entre el 40 y el 50 por ciento se asigna a actores empresariales indígenas Kudus, incluidas marcas de moda locales.

El comité también prevé la práctica de compra y venta de puestos por parte de personas sin escrúpulos mediante el fortalecimiento del registro fuera de línea, especialmente en los bloques D, E, F y G. Si se encuentran puestos vacíos o sin vender, el comité los identificará y los entregará a las MIPYMES que realmente los necesiten.

«Esperamos que esta reducción de las tarifas pueda ayudar a los comerciantes a obtener ganancias. Si las tarifas son demasiado caras, los comerciantes temen no obtener un retorno de su capital. Con precios más asequibles, se espera que la economía de la comunidad pueda avanzar con ellos, mientras que se espera que las tasas de ocupación de los puestos alcancen entre el 90 y el 95 por ciento», dijo.

Está previsto que la tradición Dandangan Kudus de 2026 se celebre por más tiempo para que los comerciantes puedan disfrutar de dos fines de semana, que suelen ser el punto culminante de las visitas públicas. El mercado nocturno de Dandangan se llevará a cabo del 7 al 18 de febrero de 2026, o dependiendo del inicio del Ramadán, con la preparación y descarga de puestos a partir del 6 de febrero de 2026.

