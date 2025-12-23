El gobierno de Kudus Regency gasta NIB 8.229

Kudus (ANTARA) – El Departamento de Inversiones y Servicios Integrados Únicos (DPMPTSP) Kudus Regency, Java Central, señaló que emitió 8.229 Números de identificación comercial (NIB) a través del enfoque de presentación única en línea de riesgo-bades o OSS RBA durante enero-noviembre de 2025.

«Los miles de NIB emitidos estuvieron dominados por micro y pequeñas empresas (UMK), que alcanzaron 8.221 NIB y ocho estaban en la categoría no UMK», dijo Mohammad Fitriyanto, jefe del Servicio Kudus Regency Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP), dijo en Kudus el martes.

Reveló que este es el número de identidad del actor empresarial según el campo empresarial según la Clasificación Estándar de Campos Comerciales de Indonesia (KBLI), que se diferencia en función del tipo de actividad económica que produce productos, tanto en forma de bienes como de servicios.

Según los datos sobre las solicitudes de NIB de los últimos tres años, dice que fluctúa ya que solo se registraron 2.899 NIB en 2022, el año siguiente aumentó a 9.135 NIB y este año hasta noviembre de 2025 fue de 8.229 NIB.

Sin embargo, dijo que es posible que el número de solicitudes NIS aumente este año ya que los datos temporales solo duran hasta noviembre de 2025.

«El NIB para micro y pequeñas empresas también ha seguido dominando durante los últimos tres años», afirmó.

Para facilitar los servicios a la comunidad, DPMPTSP Kudus Regency también presenta la innovación Sipto (Sistema de información de licencias integrado en línea), un sistema de servicios de licencias administrado por DPMPTSP Kudus para respaldar servicios de licencias más allá de las licencias comerciales basadas en riesgos que se ofrecen con el sistema OSS-RBA, como permisos de publicidad, permisos de ruta, permisos de práctica y otros.

Otra innovación es la aplicación Pionku (promoción de inversiones en línea de Kudus), una aplicación que facilita el acceso a enlaces a servicios de licencia a través de un teléfono móvil con Android, así como el acceso a los sitios web de PUPR, BPJS Empleo, BNI y DPMPTSP de la provincia de Java Central, el sistema Sipetarung y el sistema SIPTO.

Además, DPMPTSP también abrió un servicio de asesoramiento sobre licencias de OSS realizado a través de una reunión de zoom a través de la aplicación “click yes boss”.

En cuanto a la promoción de inversiones, DPMPTSP ha creado un canal de sistema de información basado en la web para facilitar la inversión en Kudus, que está integrado con licencias en línea, mapas potenciales, acceso al mercado, MPP, diseño de procedimientos, conveniencia de inversión e informes de actividad de inversión (LKPM).