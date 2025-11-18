El gobierno de Kudus Regency garantiza que la absorción de APBD se completará por completo a finales de diciembre de 2025

Kudus (ANTARA) – Kudus Regent Sam’ani Intakoris enfatizó que la absorción del APBD Kudus Regency 2025 podría completarse por completo a fines de diciembre de 2025, ya que el gobierno del distrito continúa brindando supervisión y una oficina para acelerar la absorción presupuestaria para todas las Organizaciones de Dispositivos Regionales (OPD).

«Aunque la absorción fiscal no se ha maximizado en este momento, no es porque el dinero haya sido depositado deliberadamente en los bancos, sino porque una serie de proyectos todavía están esperando lograr un progreso del 100 por ciento», dijo, mientras preguntaba en Kudus el martes su respuesta a la dirección del Ministerio de Finanzas que pedía a los gobiernos regionales que aceleraran la realización del gasto de la APBD para 2025.

Sam’ani explicó que algunos de los fondos que parecían estar «guardados» en el banco estaban relacionados con las inversiones de capital del gobierno de Kudus Regency en Bank Jateng.

Además, también hay fondos de la Agencia Regional de Servicios Públicos (BLUD) y del presupuesto que aún no se pueden pagar porque están a la espera de la finalización del proyecto.

«No porque haya sido depositado en el banco. No. El dinero aún no se puede desembolsar porque estamos esperando que la obra esté terminada al 100 por ciento», subrayó.

Para fomentar la aceleración de la realización del APBD, el gobierno de Kudus Regency también estableció una agencia especial para acelerar la absorción presupuestaria. A través de esta mesa se evalúan varios OPD y se les pide que aceleren la realización de los gastos para que no haya retrasos hasta finales de año.

«Los resultados de la agencia muestran que hay varias OPD que necesitan una mayor evaluación y aceleración en el proceso de realización del presupuesto», dijo.

El Gobierno de Kudus Regency se compromete a garantizar que toda la absorción de APBD pueda completarse a tiempo para garantizar un desarrollo regional y servicios públicos óptimos.

Mientras tanto, según datos de la Agencia Regional de Ingresos, Finanzas y Gestión de Activos de Kudus Regency, a finales de octubre de 2025, entre 71 OPD, la realización de la absorción presupuestaria es sólo del 65,49 por ciento. De un presupuesto de 2,64 billones de IDR, la absorción fue de sólo 1,73 billones de IDR.

De los 71 OPD, incluidos los OPD de presupuesto grande y pequeño, la tasa de absorción más alta fue del 84,19 por ciento, mientras que la más baja fue del 24,77 por ciento.

