El gobierno de Kudus Regency garantiza que el suministro de arroz de la comunidad sea suficiente o incluso excedente

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, garantiza que el suministro de arroz para satisfacer las necesidades de la comunidad sea suficiente y seguro, incluso la disponibilidad de arroz en Kudus Regency hasta finales de diciembre de 2025 es excedente.

«Desde la disponibilidad de arroz, que alcanzó las 100.281 toneladas, hasta el final del mes, se prevé que el excedente alcance las 12.607 toneladas, ya que la necesidad es de alrededor de 87.674 toneladas», dijo el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, durante la visita del ministro coordinador de Alimentación, Zulkifl Hasan, en el Kudus Regency Hall el sábado.

La visita tiene como objetivo garantizar que varios programas estratégicos en el sector alimentario, especialmente el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), se estén ejecutando sin problemas y al mismo tiempo brinden alivio a la comunidad.

En la ocasión, el regente Sam’ani explicó el desempeño del sector alimentario en Kudus Regency, desde el área de siembra hasta la disponibilidad de excedentes de arroz.

Se prevé que la superficie de plantación de arroz en Kudus Regency alcance las 25.612 hectáreas a finales de diciembre de 2025, en comparación con el objetivo de 33.647 hectáreas para 2025.

Además de optimizar la producción de arroz, dijo, Kudus Regency también está promoviendo la seguridad alimentaria mediante la plantación de maíz y caña de azúcar.

La disponibilidad de maíz alcanzó este mes las 5.343 toneladas, mientras que la demanda fue de 4.591 toneladas, lo que resultó en un excedente de 753 toneladas.

Reveló que la implementación del programa MBG en Kudus Regency ha logrado resultados significativos. Este programa no sólo tiene un impacto en la satisfacción de las necesidades nutricionales de los niños, sino que también pretende enseñar hábitos positivos desde una edad temprana.

«El programa MBG está funcionando al 75 por ciento. Además, debido a que a los estudiantes se les ha asignado MBG, también les instruimos para que ahorren el dinero de bolsillo que reciben, esta es una forma de educación financiera desde una edad temprana», dijo.

También expresó su agradecimiento por la atención del gobierno central a los esfuerzos para acelerar la desaceleración en Kudus Regency, que ha dado resultados positivos.

«Agradecemos al Ministro Coordinador por el éxito en la reducción del retraso del crecimiento en Kudus Regency. Hemos recibido incentivos fiscales para acelerar la reducción del retraso del crecimiento», añadió.

Mientras tanto, el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, explicó que el programa MBG es parte de la gran agenda del gobierno para mejorar la calidad de los recursos humanos de Indonesia.

«El Presidente ha lanzado más de 30.000 SPPG, que beneficiarán a 82,9 millones de escolares. El objetivo es garantizar la nutrición del pueblo indonesio, con buena nutrición, cuerpos sanos y cerebros inteligentes, para que sean más productivos», afirmó.

También enfatizó que el apoyo del gobierno no es de naturaleza puramente caritativa, sino que tiene como objetivo promover la independencia de la comunidad.

«Queremos que la gente esté empoderada, no simplemente esperando a que la ayuden. Por supuesto, el gobierno seguirá ayudando, pero más que eso, este apoyo gubernamental hará que la gente esté empoderada, sea creativa y productiva», afirmó.

En la ocasión se entregó a los residentes una ayuda de arroz de 5 kilogramos cada uno como parte de los esfuerzos para mantener la seguridad alimentaria y el poder adquisitivo de la población. Además, las actividades también van acompañadas de la implementación de un mercado de bajo costo.

