El gobierno de Kudus Regency está preparando 440 puntos de venta en el mercado Dandangan antes del Ramadán

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha preparado 440 puntos de venta para comerciantes que animarán el mercado nocturno con el tradicional dandangan para dar la bienvenida al Ramadán 1447 H e impulsar el crecimiento económico regional.

«Los comerciantes locales obtendrán la mayor parte con una asignación del 72 por ciento, mientras que el resto irá a los comerciantes de fuera de la región», dijo Djati Solechah, jefe interino diario del Servicio Comercial de Kudus Regency, acompañado por el Imam Prayitno, jefe de los vendedores ambulantes (PKL) después de la reunión tradicional de Dandangan en el Salón del Servicio Comercial de Kudus Regency en Kudus, el martes.

Reveló la razón por la que todavía acepta comerciantes de fuera de la ciudad, ya que el objetivo es aumentar la competitividad, aumentar la afluencia y transferir tecnología y creatividad.

A través de esta tradición dandangan, dijo, el gobierno de Kudus Regency tiene como objetivo permitir a los jugadores de las MIPYME introducir varios tipos de productos peculiares de Kudus Regency, y mejorar y elevar la calidad del nivel económico de los jugadores de las MIPYME.

Mientras tanto, la ubicación del mercado nocturno durante la tradición dandangan es a lo largo de Jalan Sunan Kudus hasta la intersección de Jember.

Dado que la tradición Dandangan se lleva a cabo 10 días antes del Ramadán, el mercado nocturno de la tradición Dandangan está programado para celebrarse del 10 de febrero de 2026 hasta antes del ayuno del Ramadán, por lo que la inscripción estará abierta a partir del 20 de febrero de 2026.

La ubicación de la bolsa de estacionamiento es Jalan A. Yani. Jalan Ramelan, Jalan Pangeran Puger, Jalan Madureksan, Jalan Kiai Telingsing, Jalan Wahid Hasyim, Jalan KHA. Dahlan y Jalan Menara.

La tradición dandangan en Kudus suele estar amenizada con un carnaval dandangan con procesiones culturales de varios pueblos de Kudus con rutas de carnaval a lo largo de caminos protocolarios.

Al llegar a la plaza, los participantes del carnaval representaron escenas para contar la historia del desarrollo del Islam en términos sencillos.

Luego concluyó con el toque de tambor realizado por funcionarios de los organismos pertinentes y el comienzo del mes de ayuno del Ramadán.

Mientras tanto, la facturación en 2025, que durará 10 días, será de 16.500 millones de euros con una asistencia de unas 80.000 personas.

Mientras tanto, se prevé que esto podría aumentar en 17 mil millones de IDR para 2026 con un número aún mayor de visitantes.