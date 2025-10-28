El gobierno de Kudus Regency está formando un equipo de asistencia jurídica para profesores.

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, planea formar un equipo de asistencia legal para los maestros, especialmente aquellos que enfrentan problemas legales mientras trabajan en la escuela, para que cuando surjan problemas entre maestros y estudiantes, puedan resolverse amigablemente.

«La formación del equipo de asistencia jurídica es una preocupación del gobierno regional para los docentes que han estado a la vanguardia de la mejora de la calidad de la educación en Kudus, de modo que no todos los problemas tengan que escalar al ámbito de la ley», dijo el martes el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, en respuesta a los informes generalizados sobre los docentes por parte de los padres de estudiantes en Kudus.

Más tarde, dijo, el gobierno de Kudus Regency también se comunicará con el TNI, la Policía, el Ministerio Público y el tribunal para llevar a cabo una mediación. El objetivo es que no todas las cuestiones que los docentes deben afrontar en el entorno escolar acaben directamente en el ámbito legal.

Según él, esta asistencia jurídica involucrará al Departamento Jurídico de la Secretaría Regional de Kudus y al Ministerio de Educación, Juventud y Deportes (Disdikpora) para preparar una carta de decisión (SK) para el equipo de asistencia.

«Primero consideraremos cada caso. Si se puede resolver amigablemente sin sobrecargar a ambas partes, llevaremos a cabo una mediación. Esta asistencia también involucrará a PGRI y KORPRI», dijo.

Enfatizó que la asistencia jurídica se aplica no sólo a los profesores de las escuelas públicas, sino también a los profesores privados en toda la regencia de Kudus. De hecho, los profesores Kudus que enseñan fuera de la región también pueden recibir un apoyo similar.

Sobre el fenómeno de los numerosos casos de docentes denunciados por padres y alumnos, Sam’ani pidió a todas las partes que respondan con mayor sensatez a las denuncias que surjan.

«Si hay un informe de un niño, los padres no deben responder de inmediato. Primero confirmen, siéntense juntos para descubrir cuál es el problema. No dejen que un informe inexacto en realidad cause nuevos problemas», dijo.

Espera que con esta asistencia jurídica los profesores puedan estar más tranquilos en el desempeño de sus funciones, al tiempo que se pueda mejorar la comunicación entre la escuela y los padres.

«Esta asistencia es parte de nuestro compromiso de mantener un ambiente educativo propicio en Kudus para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle sin problemas y sin interrupciones», dijo.

