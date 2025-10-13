El gobierno de Kudus Regency entregó 27 prótesis a personas con discapacidad

Kudus (ANTARA) – Kudus Regent Sam’ani Intakoris entregó simbólicamente 27 unidades de prótesis a personas con discapacidad en Kudus Regency, Java Central, que fue el resultado de la cooperación con Bank Jateng con un valor de ayuda de Rp. 150 millones.

«Hoy entregamos prótesis a nuestros hermanos y hermanas que las necesitan. Gracias al Banco Jateng por su ayuda, así como al servicio social que ha identificado y registrado a las personas que realmente las necesitan», dijo el lunes al margen de la entrega de prótesis en la oficina de Servicio Social, Empoderamiento de las Mujeres, Protección Infantil, Control de Población y Planificación Familiar de Kudus (Dinsos P3AP2KB).

Espera que los beneficiarios puedan utilizar esta ayuda lo mejor posible.

En esta ocasión, Sam’ani también dijo que el gobierno del distrito seguirá esforzándose por brindar apoyo a las personas con discapacidad, no sólo en forma de prótesis de piernas, sino también otros tipos de asistencia como sillas de ruedas, ayudas para caminar y programas de protección social.

«En el futuro, continuaremos trabajando con varias partes, incluido el sector privado, para que se pueda distribuir más ayuda», dijo.

Mientras tanto, el jefe de servicios sociales de Kudus P3AP2KB, Putut Winarno, dijo que la prótesis fue el resultado de la cooperación entre el gobierno de Kudus Regency y Bank Jateng.

«Un total de 27 unidades de prótesis de piernas con un valor de asistencia de 150 millones de rupias. El departamento social también recopila datos para que la asistencia esté dirigida con precisión», dijo.

Dijo que el departamento de bienestar social había recibido 30 solicitudes, pero que se podían crear 27 unidades de prótesis de piernas.

Además de brindar asistencia, el gobierno de Kudus Regency también planea entregar 20 pares de muletas o muletas para ayudar a caminar, mientras que hay 50 sillas de ruedas.

La ayuda para grúas y sillas de ruedas forma parte del presupuesto regional que se presentará próximamente.

Sulkin (31), residente de Mijen Village, distrito de Kaliwungu, Kudus, afirmó estar agradecido por la asistencia con prótesis de pierna del Gobierno de Kudus Regency en asociación con Bank Jateng.

Además, dijo, su prótesis de pierna tiene ocho años y la utiliza para apoyar sus actividades como responsable de proyectos.

«Aún no es posible comprarlo uno mismo porque el precio oscila entre 3,5 y 4 millones de IDR. Afortunadamente, califico como receptor de una prótesis de pierna», dijo Sulkin, cuya pierna derecha tuvo que ser amputada debido a un accidente de motocicleta.

