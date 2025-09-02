El gobierno de Kudus Regency colaboró ​​con la verificación de la educación superior de los maestros receptores de HKGS

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, coopera con instituciones terciarias para realizar un inventario y verificación de los maestros que luego reciben el Programa de Tarifas de Bienestar de los Maestros Privados (HKG) de Rp1 millones al mes para estar a la meta.

«El coaching con universidades es un mandato del Reglamento del Regente Kudus 27/2025 con respecto a la provisión de compensación para mejorar el sano bien para los maestros privados en el regencia de Kudus», dijo el martes el jefe de la Oficina del Distrito, Jóvenes y Deportes del Distrito Harjuna de la Santa Widada.

El Capítulo VI declaró que la propuesta para determinar el futuro destinatario de la compensación para mejorar el pozo de maestros privados o HKG conocidos debe llevarse a cabo de inventario y verificación, así como la validación de datos por parte del equipo de verificación para los posibles destinatarios del destinatario del bienestar para maestros privados.

El artículo 13 establece que el equipo de verificación de maestros privados se refiere a varias partes, incluidas las universidades que han sido designadas para garantizar que los datos sean buenos, de modo que el programa tenga derecho a la persona responsable de la secretaria regional.

Más tarde, dijo, el equipo de verificación recopilará y verificará la precisión y validez de los datos privados de los maestros y el inventario de datos y la verificación de datos y la validación de posibles destinatarios de mejoras de bienestar.

«No decidimos que la universidad que hemos elegido hemos escrito, sin embargo. Si hay una decisión, ciertamente se informará», dijo.

Espera, con la verificación y validación de los datos del maestro que luego recibe beneficios de bienestar para el año fiscal de 2026, la distribución de programas es buena y está a la meta.

El objetivo de otorgar tarifas de bienestar, mejorar el pozo de los maestros privados, mejorar la calidad y el grado de educación en la región y mejorar el rendimiento y los servicios educativos a la comunidad, en particular los estudiantes.

En 2025 hubo 9,020 maestros que recibieron beneficios de asistencia social con un presupuesto total de Rp60 mil millones, mientras que el Gobierno de Regencia de Kudus en 2026 centró un presupuesto de Rp110 mil millones.

Los maestros que reciben reembolsos por mejorar el bien -being de los maestros privados (TPKG), a saber, los maestros Paud, RA, SD/MI, SMP/MTS, MA, Madrasah Dinías, TPQ y escuelas dominicales.

