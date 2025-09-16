El gobierno de Kudus Regency activa Siskamling para fortalecer la seguridad de la aldea

KUDUS (Antara) – El gobierno de Kudus Regency (Pemkab), Java central, ha re -activado las actividades del Sistema de Seguridad Ambiental (Siskamling) en todas las aldeas como un intento de garantizar la seguridad regional de posibles acciones penales y orden público.

«In the near future we will issue a circular to all villages to re-promote night patrol activities. Siskamling is very important as an early prevention effort to the potential of social vulnerability,» Said kudus regent sam'ani

El regente de Kudus también ofreció ayuda a las familias de las víctimas como una forma de atención del gobierno a sus ciudadanos.

En el futuro cercano, dijo Sam’ani, su partido dará una circular a todas las aldeas para reactivar Siskamling para fortalecer la seguridad y el orden en la comunidad.

Hizo hincapié en que los casos de conmoción que han llevado a la lucha e incluso los delitos graves deben prevenirse desde el principio.

Es por eso que el Gobierno de la Santa Regencia fortalecerá la coordinación con la policía y el TNI para tomar medidas preventivas, incluida la supresión de la circulación de alcohol que a menudo es un desencadenante del ruido.

«Las actividades de la aldea como Siskamling deben ser alentadas con anticipación. No dejen que no hay fricción, peleas, incluso acciones criminales que conduzcan al asesinato. Será nuestro historial común», dijo.

Además, Sam’ani dijo que la reunión de coordinación del Foro de Comunicación de Liderazgo Regional (VOROPIMDA) continuaría celebrándose de manera rutinaria. Esto es para garantizar que se mantenga la seguridad de la región de Kudus, tanto a nivel de la aldea como urbana.

Agregó que la política de re -activación de Siskamling siguió la dirección del Presidente de la República de Indonesia a través del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), para que las regiones promuevan la situación.

«Seguiremos una circular oficial para que todas las aldeas puedan implementarse de inmediato», dijo.