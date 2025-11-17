El gobierno de Jepara Regency renuncia a las entradas al Museo Kartini

Jepara (ANTARA) – El gobierno de Jepara Regency, Java Central, ha otorgado entradas al Museo Kartini en el Complejo Pendopo en Jepara Regency como un esfuerzo por presentar una nueva cara al museo, que muestra diversa información sobre el héroe de la liberación de la mujer indonesia.

«Exención de las tarifas de entrada a los museos desde esta semana hasta el 1 de enero de 2026. Este es el primer paso para presentar una nueva cara al museo, que ahora es más moderno y completo», dijo el lunes el regente de Jepara, Witiarso Utomo, en Jepara.

El Museo Kartini, con su nueva imagen, fue inaugurado la tarde del sábado (15/11) por el Ministro de Cultura de Indonesia, Fadli Zon. Durante el período de apertura gratuita, el museo abre todos los días de 13:00 a 17:00 WIB.

Espera que personas de diferentes regiones puedan aprovechar esta oportunidad para conocer mejor el legado de RA Kartini.

El Museo Kartini ahora tiene cinco zonas repartidas en el Complejo Jepara Regency Pendopo, a saber, la Zona Geográfica de Jepara en Peringgitan, la Zona de la Familia Kartini en la Sala de Estar, la Zona de Luz de los Pensamientos de Kartini en la Sala del Medio, la Zona de Arte Kartini en la Sala Pingitan y la Zona de Interacción de Visitantes en el Porche Trasero de la Sala.

Destacó que el futuro desarrollo del Museo Kartini priorizará el apoyo de la comunidad y del empresariado, y no de la APBD.

Dijo que Jepara tenía la responsabilidad moral de cuidar el legado de Kartini como figura nacional nacida en la zona.

«Construir el Museo Kartini en el futuro, si es posible sin APBD. Deberíamos estar orgullosos de poder cuidar el legado de Kartini con la fuerza del propio pueblo jepara», dijo.

Sin embargo, dijo que la digitalización del museo aún es posible con la ayuda de la APBD, mientras que se espera que el desarrollo físico y la integridad de la colección provengan de contribuciones de la comunidad, los actores de la industria y los empresarios locales.

Como esfuerzo por fortalecer la identidad del museo, el gobierno de Jepara Regency está preparando un diseño oficial para el souvenir del Museo Kartini, que se espera que se lance en 2026. Se espera que este producto se convierta tanto en una atracción turística como en una fuente de financiación ajena a la APBD.

«Esta es una lucha común de los hijos y nietos de Kartini. Queremos que este museo esté ahí como un ícono del orgullo de Jepara», dijo.

El gobierno espera que esta apertura gratuita despierte el interés del público y reavive el amor del público por los museos regionales. Con un aspecto más moderno y una colección más completa, se espera que el Museo Kartini esté listo para convertirse en el nuevo icono histórico de Jepara.

