El gobierno de Jepara Regency propone una escuela integrada en Karimunjawa

Jepara (ANTARA) – El Gobierno de Jepara Regency (Pemkab), Java Central, propone la construcción de una escuela integrada en el distrito de Karimunjawa para ampliar el acceso a la educación de los estudiantes de la región insular.

«La existencia de escuelas integradas es necesaria para que los estudiantes de las islas Karimunjawa no tengan que continuar su educación en el continente de Jepara. Hasta ahora, la movilidad entre islas ha impuesto una carga de alto costo a las familias», dijo el regente de Jepara, Witiarso Utomo, al Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, en la inauguración del edificio revitalizado para la primera escuela secundaria pública anual, el sábado.

La escuela integrada propuesta, dijo, cubrirá los niveles de primaria, secundaria y preparatoria.

“La esperanza es que se pueda construir una escuela integrada en Karimunjawa desde la escuela primaria, secundaria y preparatoria, para que nuestros niños en Jepara no tengan que ir a la escuela con otros niños. costos más alto”, dijo.

Mientras tanto, el ministro de Educación Básica, Abdul Mu’ti, dijo que su partido había abierto un espacio de discusión.

Pidió al gobierno de Jepara Regency que preparara un plan maestro (plan maestro) como base de la investigación.

Esta propuesta, dijo, será estudiada posteriormente junto con los ministerios pertinentes y la RPD, especialmente en el contexto del desarrollo de la educación en las regiones subdesarrolladas, fronterizas y ultraperiféricas (3T).

En este sentido, el gobierno de Jepara Regency también profundizará y acelerará inmediatamente la preparación de la planificación. mapa de ubicación.

