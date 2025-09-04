El gobierno de Jepara Regency extiende el mercado de muebles hasta el medio del este y África

JEPARA (Antara) – El Gobierno de Jepara Regency, Central Java, intenta expandir los mercados de corte y África en el medio y África al participar en varias exposiciones nacionales e internacionales a escala.

«For the National Exhibition, the Plan Takes Place in 2026 Through the ‘Tatah Carving Art Exhibition’ which is Scheduled to take place on April 17 – May 17, 2026 at the Jakarta National Gallery,» Jepara Regent Witiaco At 20 Duration of the Launching and the Launching of the Launching or the Launching or the Launching or the Launching or the Launching or the Launching or the Launching or the Launching and the Launching and the Launching of Duración y el lanzamiento y el lanzamiento de la duración y el lanzamiento de la duración y el edificio del complejo Shima Komplek Jepara en Thorsday.

Mientras que la exposición de la escala internacional, dijo, una exposición de la Expo de Muebles Internacionales de Indonesia (IFEX) se llevó a cabo del 5 al 8 de marzo de 2026 en Ice BSD Tangerang. Mientras que del 2 al 4 de junio de 2026 hubo una exposición de diseño y muebles (índice) de Dubai en Dubai World Trade Center.

La actividad de entrada al mercado de 2026 fue seguida por varias organizaciones que albergan la compañía de trabajo de muebles, comenzando en Jpara Raya Himki, Kadin, Hipmi, APKJ, Jepara Motion, Jepara Talling Community y otros.

Según él, las tres agendas de exhibición tienen un valor estratégico para Jepara. Hasta 2026, los productos de tallado de Jepara ciertamente no solo se conocen como productos a base de madera, sino también para obras de arte de alta calidad.

«El esfuerzo no es solo un refuerzo de la marca de la ciudad de Jepara en el Centro Mundial de Tallado, sino que también abre una nueva red de mercado y atrae a los inversores a JPara», dijo.

Mientras participaba en IFEX 2026, dijo, podría enfatizar la posición de Jepara como el jugador más importante de la industria de muebles en el país.

«Con un pabellón de hasta 400 metros y la participación de docenas de empresas, mostraremos la voluntad de la industria de los muebles de Jepara al responder las demandas del mercado nacional e internacional», dijo.

Relacionado con la participación de Jepara en el índice Dubai 2026, dijo, la entrada es expandir los mercados Midden -oosten y Noord -African (MENA) como áreas con alto poder adquisitivo y gran interés en los productos de muebles premium.

«Ciertamente, la participación en el índice Dubai 2026 no es solo una misión comercial, sino una diplomacia económica y cultural, que fortalece los nombres de Jpara e Indonesia en el ámbito global. De hecho, esta vez solo se unió al índice Dubai 2026», dijo.

Mientras tanto, el jefe de Jepara Regency Disperdag Zamroni Lestiaza dijo que la dedicación del gobierno de distrito para elevar muebles y muebles era fuerte. Una de ellas es la primera exposición realizada por el gobierno de Jepara Regency.

La posibilidad de que los actores comerciales participen en el evento IFEX 2026, dijo, también está aumentando porque hay una cuota de 20 actores comerciales, por lo que hay un aumento en comparación con 2025 solo 10 actores comerciales.

Mientras que la agenda del índice Dubai 2026 se planea tener seis actores comerciales facilitados para participar en la exposición de la escala internacional.

«También alentamos a las grandes empresas a poder seguir el índice Dubai 2026 de forma independiente», dijo.

El presidente del Jepara Himki DPD Raya Hidayat Hendra Sasmita apreció los pasos que tomó el gobierno de la regencia de Jepara, porque la exposición de índice Tataah, Ifex y Dubai 2026 tendría una influencia positiva en los alimentos y productos de corte de Jepara para ser mejor conocidos como el Centro Mundial de Muebles.

Lea también: la policía regional de Jepara asegura nueve perpetradores sospechosos de quemar la oficina de DPRD