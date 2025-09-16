El gobierno de Jepara Regency distribuye BLT para 3.366 trabajadores de cigarrillos y agricultores de tabaco

JEPARA (Antara) – El gobierno de la regencia (Pemkab) de Jpara, Java central, asistencia directa de efectivo distribuida (BLT) a 3,366 trabajadores de cigarrillos y agricultores de tabaco en la regencia de Jepara, como un intento de aumentar el poder adquisitivo de las personas y estimular la economía regional.

«El presupuesto para el programa BLT del Fondo de Tabacco Batch (BLT DBHTT) alcanzó Rp4.03 mil millones», dijo Jpara Regent Witiamso Utomo durante la entrega simbólica de BLT en el PT Putra Bintang 9 Nusantara Yard, Village Kecapi, Jepara, Jeparara.

En el evento, el Vicepresidente Ejecutivo de PT POS Regional 4 Central Java Diy Agus Ariwibowo y el jefe de la Oficina de Empoderamiento Social y Comunitario y Village (Dinsospermes) Jepara Edy Marwoto.

Espera que los destinatarios de BLT puedan usar lo mejor posible. Además de apoyar las necesidades diarias, también para el futuro de la familia.

«No se gastes de inmediato, úsalo para necesidades diarias y ahorros para las necesidades de los niños en edad escolar y otros», dijo Witiarso.

El destinatario de BLT 2025 incluyó a 3,326 trabajadores de cigarrillos de 47 fábricas de cigarrillos en Jpara, luego agricultores de tabaco de tres distritos en Jpara, a saber, Keling, Donorojo y Bangsri.

Los beneficiarios de BLT recibieron efectivo por RP1.2 millones, que fue una asignación durante cuatro meses con un valor de asistencia mensual de RP. 300 mil.

El pago de BLT se llevó a cabo durante tres días del 16 al 18 de septiembre de 2025. Mientras que la distribución se transfirió durante cuatro meses al mismo tiempo.

«Esperemos que esto contribuya a la bienvenida de los trabajadores de cigarrillos y los agricultores del tabaco. Si la economía se mueve, también apoya la prosperidad de Jepara», dijo.

Mientras tanto, el Vicepresidente Ejecutivo de PT POS Regional IV Central Java Diy Agus Ariwibowo apreció al gobierno de JPara Regency para mantener sus filas para distribuir BLT.

«También estamos en combinación con el Gobierno Provincial Central de Java en la distribución de BLT, incluido el familiar para canalizar otros programas gubernamentales. Como recientemente para difundir la asistencia de subsidio salarial (BSU)», dijo.

