El gobierno de Jepara Regency abre un canal de denuncias para el programa MBG

Jepara (ANTARA) – El gobierno de Jepara Regency ha abierto un canal de quejas para el Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) para garantizar que la implementación del programa MBG vaya por buen camino y cumpla con los estándares nutricionales.

“Se puede contactar al departamento de quejas a través de la línea directa MBG de Jepara Regency al 0823-1396-7280”, dijo el martes el regente de Jepara, Witiarso Utomo, en Jepara.

Hizo hincapié en que el gobierno regional quiere garantizar que todos los residentes elegibles experimenten realmente los beneficios del programa.

Esta medida es también un intento de garantizar el éxito del programa MBG, uno de los pilares del presidente Prabowo Subianto.

«Queremos asegurarnos de que el programa MBG sea realmente sentido por la comunidad. Daremos seguimiento a cada informe para mejorar y aumentar la calidad del servicio», dijo.

También agregó que abrir indirectamente este canal de denuncias es una forma de compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas públicas.

Según él, la participación comunitaria es muy importante para mantener la calidad de la implementación del programa que aborda las necesidades básicas de la comunidad.

«Esperamos que los vecinos no duden en presentar informes o sugerencias a través de la línea directa que hemos establecido. La colaboración entre el gobierno y la comunidad es clave para que este programa realmente tenga un impacto positivo», dijo.

Cuando un padre se queja con el maestro sobre MBG, espera que la Unidad de Servicios de Cumplimiento Nutricional (SPPG) escuche y tome medidas.

«Continuar cooperando con el departamento de salud en materia de limpieza del medio ambiente, alimentos y otras instalaciones de apoyo», dijo.

Dijo que el programa MBG tendría sinergia con el Gobierno de Jepara Regency para apoyar el Movimiento Comunitario de Vida Saludable (GERMAS) y en línea con el espíritu de AKHLAK y Proud to Serve the Nation.

Con la existencia de una línea directa de quejas, espera que la comunidad pueda desempeñar un papel activo en el seguimiento de la implementación de MBG para que sus beneficios se sientan de manera uniforme y decidida en toda el área de Jepara Regency.

Lea también: El gobierno de Jepara Regency espera que la Escuela Popular Primaria MPLS se convierta en un modelo para la educación del carácter